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Главная » Общество » Тесты ВНО адаптируют для детей с проблемами зрения

Тесты ВНО адаптируют для детей с проблемами зрения

Тесты ВНО адаптируют для детей с проблемами зрения
Фото из открытых источников

Произойдет это в следующем году

10.08.17 13
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В следующем году изменится внешнее независимое оценивание по иностранному языку, а тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины адаптируют для тех, кто имеет недостатки зрения.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передают ряд СМИ.

"Что касается тестов. Наибольшее изменение ожидается на следующий год в тесте по иностранным языкам. Планируется, что появится элемент оценки нового вида деятельности, который до этого не практиковался, - восприятие речи на слух. Будет отдельный блок аудирования. Кроме того, предполагается, что в процессе прохождения государственной итоговой аттестации будут использованы двухуровневый тест с уровнем владения языка Б1 и Б2. И третий элемент - мы должны адаптировать на следующий год тесты по украинскому языку и литературе, математике и истории Украины для незрячих людей. Эта категория небольшая, но с точки зрения сохранения справедливости подхода в плане равных условий доступа к высшему образованию, мы это должны делать. И я надеюсь, что мы это сделаем на следующий год", - рассказал Карандий.

Напомним, Украинский центр оценивания качества образования сообщил, что внешнее независимое оценивание в 2017 году лучше всего сдали выпускники из Киева и Львовской области.

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