Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен

Арве Хансен — видеоблогер (он даёт всем желающим бесплатные уроки норвежского языка) и аспирант университета Тромсё Арктический университет Норвегии. Уже четыре года он живёт в Киеве, пишет диссертацию по пространственным свойствам протестных площадей — майданов.

Киев как праздник

Такое ощущение, что в последние годы Норвегия стала ближе. И Порошенко к вам летает, и газ мы теперь у Норвегии будем закупать.

— На самом деле наши исторические связи длятся очень долго. Во время Киевской Руси торговля и политические отношения между Русью и Скандинавией были развиты. Какие именно отношения — это спорный вопрос, но мы знаем, например, что когда ваш князь Святослав умер, Владимир уехал в Скандинавию для того, чтобы избежать смерти от рук своего брата Ярополка. Как вы знаете, он вернулся с армией варягов, другими словами — викингов, и захватил Киев. Похожая ситуация была, когда юный, изгнанный из Норвегии будущий король Олав Трюггвасон жил некоторое время в Киеве у Владимира. После того он вернулся в Норвегию, завоевал, возглавил и крестил страну. Есть много и других похожих историй о связях Руси и Норвегии с того времени.

Если перепрыгнуть вперёд на несколько сотен лет, я знаю, что Фритьоф Нансен был важной связующей между нашими странами. В Норвегии мы чаще всего вспоминаем Нансена как полярника и исследователя, но он был и политиком, и филантропом. Во время большого голода в УССР 1923 года он активно работал для того, чтобы накормить голодающее население.

После распада Советского Союза связи стали ещё прочнее. В 2011 году я стажировался полгода в посольстве Норвегии в Киеве и помню, что приоритетами в отношениях Норвегии и Украины были повышение энергоэффективности, борьба с эпидемией ВИЧ и права человека.

Но ты прав, сейчас, после Майдана, отношения между странами стали ещё более близкими. Норвегия поддерживает стремление Украины стать частью европейского общества. Недавно открылся норвежско-украинский языковой центр во Львове, норвежские морепродукты уже давно стали популярными на украинском рынке, происходит культурный обмен — книги, музыка и т. д. Я пару дней назад был в Черновцах, где организована летняя школа для украинцев и скандинавов. Там украинцы учат норвежский язык, а скандинавы — украинский язык, историю и культуру. Я прочитал лекцию для участников школы об украинской революции и её итогах.

А лично для тебя — почему Украина? Как ты сюда попал?

— Я уже с 2007 года знал, что хочу жить в Киеве. Тогда я был студентом в Минске, каждый год нас приглашали в посольство Норвегии в Киеве для того, чтобы отмечать День конституции Норвегии — 17 мая. И Киев каждый год был для нас как праздник. По сравнению с Минском Киев очень светлый город, и люди тогда мне показались более вежливыми, или, как мы говорим, в магазинах люди были более service minded. Поэтому, когда появилась вакансия стажёра в посольстве в Киеве, я послал своё резюме и занял её.

Потом работал пару лет в визовом отделе в генконсульстве в Мурманске и одновременно заочно учился в Университете Тромсё. И так как уже давно скучал по Украине, я решил, когда контракт закончится, переехать в Киев и оттуда продолжать своё образование по регионоведению и написать магистерскую работу. Тема моей работы должна была быть "Отличия украинской оппозиции от оппозиций Беларуси и России".

Но это было летом 2013 года, и я успел лишь начать свою работу. Когда Янукович в ноябре заявил, что не будет подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС и люди вышли на Майдан, я понял, что нужно написать об этих событиях. Было так много мнений о революции в русских, украинских и западных СМИ: кто что сделал? Почему? С помощью каких групп? Как они были организованы? Были ли протесты проплаченными? В своей работе я пытался найти ответы на множество таких вопросов.

После магистерской меня приняли в аспирантуру в Тромсё, и теперь я живу в Украине и пишу диссертацию.

Пространство протеста

Расскажешь подробнее о ней?

— Тема моей работы — пространственные места протестов и как они влияют на массовые выступления. Во время Евромайдана я понял, что Майдан является не только важным символом, но и удобным местом для протестов по целому ряду причин: его расположение, форма, топография, входы-выходы и т. д. В своей диссертации я анализирую пространства трёх постсоветских столиц — Москвы, Киева и Минска и пытаюсь понять, какие площади используются для массовых протестов, почему именно эти и как пространство влияет на протестующих.

"Когда началась революция, много норвежских экспертов по России мгновенно стали экспертами и по Украине. Я помню, как корреспондент главной телерадиокомпании "НРК", стоя на крыше дома в Москве, вёл репортаж о событиях в Киеве"

В диссертации я пытаюсь создать теорию о том, насколько пространство может быть важным для протестов, и в то же самое время показать исследователям коллективных действий, что нужно обращать внимание и на пространство, где происходят протесты.

Чем же характеризуется украинский Майдан и чем отличается от других?

— Я думаю, что большинство украинцев понимают значимость Майдана как символа протестов. Там было много протестов, три из которых назвали революциями. К тому же "Майдан Незалежности" — слова, которые символизируют свободу от Москвы. Протесты, которые проходят на Майдане, всегда заметны, так как площадь расположена в долине между тремя важными центрами: политическим — на Печерских холмах, религиозным — на Замковой горе и историческим — на Старокиевской горе.

Но то, о чём украинцы не задумываются, — это насколько само пространство Майдана помогает протестующим. Например, на площадь ведут десять разных улиц, каждая из которых разветвляется на другие улочки, поэтому очень сложно контролировать извне то, что происходит на Майдане. Сложно перекрыть каждую улочку, которая ведёт на площадь. И это лишь одно из преимуществ физического пространства Майдана.

В Минске всё по-другому. Всё в политическом центре — архитектура, памятники, топонимика и т. д. — подтверждает и поддерживает идеологию Лукашенко, которая, в свою очередь, основывается на идеологии Советского Союза, Великой Отечественной войны и на политическом успехе самого "бацьки". Две основные площади Минска, где проходят массовые протесты, Октябрьская и Независимости, очень легко контролировать властям.

Москву я только начал изучать. Но я был свидетелем последних событий в городе, а именно демонстрации 12 июня на Триумфальной, и уже могу сделать предварительные выводы. Видно, что власти хорошо знают преимущества и недостатки физического пространства города и поэтому имеют полный контроль над протестами.

Как ты считаешь, украинский Майдан был единственным вариантом изменения ситуации — политической, социальной или существовали другие пути?

— Честно говоря, меня удивило, что люди вышли на Майдан. Ведь было так много негативных высказываний по отношению к Оранжевой революции и её последствиям. Апатию украинцев к политике в тот момент можно сравнить с апатией населения сегодняшней Молдовы или Литвы в начале двухтысячных.

Я не думаю, что люди планировали массово выйти на Майдан в 2013 году. Ассоциация с ЕС была всего-навсего политическим направлением, но когда произошло нападение на студентов, это возмутило всех, независимо от того, кто что думал об ассоциации с ЕС или торговом союзе с Россией.

Многое могло бы быть иначе, если бы президент отреагировал по-другому. Но важно понять, что Янукович являлся лишь симптомом, корень проблем находится гораздо глубже, в самой структуре общества. Что могло бы быть по-другому, я не знаю, но революция показала большинству украинцев, что реформация общества критично необходима.

От Мурманска до Минска

Ты жил и работал в Минске и в Мурманске. Поделишься наблюдениями и впечатлениями? Какие открытия ты там сделал?

Арве Хансен: "То, о чём украинцы не задумываются, —насколько само пространство Майдана помогает протестующим. Например, на площадь ведут десять разных улиц, каждая из которых разветвляется на другие улочки, поэтому сложно контролировать извне то, что происходит на Майдане"

— Чем дольше я живу за границей, тем очевиднее для меня: все люди похожи лишь в том, что они очень разные. Звучит, может быть, как клише, но очень сложно обобщить целый народ или национальность, не используя стереотипы, в которые сам не веришь.

Когда я жил в Мурманске, заметил: многие гордятся тем, что живут далеко от всего "на диком Севере". Они считают, что нужно быть очень сильным и выносливым для того, чтобы жить на Севере. Также я часто слышал, что мурманчане более образованные, чем жители южных регионов, поскольку в советское время на Север отправляли высококвалифицированных специалистов и учёных. Хотя сейчас в Мурманске преобладают моряки и солдаты. Я не жил в других русских городах, поэтому про них сложно что-нибудь сказать, но общаясь со своими русскими подписчиками, которых у меня приблизительно семь тысяч, я заметил: многие гордятся тем, что они русские.

В Минске я был студентом, поэтому у меня навсегда осталось положительное впечатление о городе. Я помню, что минчане очень радовались, когда встречали иностранца с Запада. Нас было мало одиннадцать лет назад, и сейчас, скорее всего, ненамного больше. Минчане — очень открытые, гостеприимные и дружелюбные люди.

Однажды на первом свидании с одной милой минчанкой произошла забавная ситуация. Во время прогулки кто-то ей позвонил по телефону, и поскольку я русский язык тогда ещё не знал, то разобрал только пару слов: "привет", "ну мам", "Норвегия", "пока". Затем она повернулась ко мне и сообщила, что это была её мама. "Она хотела, чтобы я сразу же приехала домой, но я сказала, что гуляю с тобой, поэтому все окей". Позже тем вечером она мягенько поинтересовалась: "Если бы какой-то иностранец, например ты, захотел бы жениться на белоруске, например на мне, это было бы сложно?" Мне тогда был двадцать один год и я немного испугался, потому что в Норвегии далеко не все женятся, тем более до тридцати лет.

Мне очень нравится, что славяне в целом очень открытые люди. Несмотря на свой серьёзный внешний вид, они очень добрые и гостеприимные.

Настолько ли там несвободно, как нам представляется?

— Для большинства в России и Беларуси жизнь течёт своим чередом. Но для определённых слоёв населения несвобода очень ощутима, например, для представителей оппозиции, ЛГБТ-общества и гастарбайтеров. Там сложно отличаться от большинства.

Украина глазами норвежцев

Какова Украина в восприятии Норвегии, какие стереотипы, каков типичный украинец в глазах норвежца, ни разу не бывавшего в Украине?

— До 2013 года мало кто из норвежцев что-нибудь конкретное знал об Украине. Для многих, скорее всего, Украина была как Россия. То есть бабушки в платочках, выпившие мужики в шапках-ушанках и медведи. Сейчас они знают, что была революция и какой-то конфликт с Россией, но представление всё равно немного упрощённое.

Недавно я встретил норвежку в Киеве, она с подругой ездила по странам Восточной Европы. Ей было интересно, почему нельзя просто поделить страну на две части и тогда проблема была бы разрешена. Многие видят Украину, состоящую из двух разных частей, хотя Украина гораздо более сложная, здесь живёт очень много национальностей, разные религии, говорят на разных языках, здесь разнообразие культур. Ведь это вторая после России самая большая страна Европы.

"До 2013 года мало кто из норвежцев что-нибудь конкретное знал об Украине. Для многих, скорее всего, Украина была как Россия. То есть бабушки в платочках, выпившие мужики в шапках-ушанках и медведи"

Другой пример. Когда началась революция, много норвежских экспертов по России мгновенно стали экспертами и по Украине. Я помню, как корреспондент главной телерадиокомпании "НРК", стоя на крыше дома в Москве, вёл репортаж о событиях в Киеве, описывая их как борьбу западных ультранационалистов против пророссийского президента. Впоследствии он и другие журналисты стали больше углубляться в ситуацию, но все ещё временами упрощают события в Украине.

Удивляются ли твои норвежские друзья и родственники твоему интересу к Украине?

— Вообще-то нет, у меня пять братьев и сестёр, и они тоже много путешествовали или жили в разных странах. Папа бывал несколько раз в Советском Союзе в своё время, они с мамой провели медовый месяц в кругосветном путешествии, часть которого пролегала через территорию Советского Союза. Мама и сёстры также были в Украине пару раз за последние несколько лет, и им здесь нравится.

Заметна ли украинская диаспора в Норвегии? Активна ли она?

— Я раньше об этом особо не думал, но мне кажется, что с 2014 года она стала более активной и сплочённой. Я знаю много украинцев, которые живут в Норвегии, в Осло есть украинская школа "Эллисив" и украинская церковь. Представители диаспоры собираются на мероприятия и праздники. Я даже присутствовал на праздновании Дня конституции Украины в Осло то ли в 2014-м, то ли в 2015-м.

Ты в Украине уже четыре года — что за это время кардинально поменялось в стране? И что никак не меняется из того, что должно измениться?

— Коррупция все ещё огромная проблема. Но люди уже поняли, что даже если все политики оказываются плохими и коррумпированными, имеет смысл интересоваться политикой.

Одна моя совершенно аполитичная знакомая рассказывала, что раньше всегда спрашивала у своего отца, за кого голосовать на выборах, потому что не разбиралась в этом. После событий 2014 года она стала больше интересоваться политическими партиями, политиками, предвыборными обещаниями и теперь имеет собственное суждение и делает свой собственный выбор. И она не одна такая. Мне кажется, что это большое изменение в обществе. Несмотря на уровень недовольства и недоверия к политикам, нельзя сдаваться и быть аполитичным. Иначе власть попадёт в руки таких, как Янукович. Также я видел другие изменения в результате проведения реформ.

Сотрудничая с Украиной, что Норвегия ждёт от неё?

— Я не могу выступать от имени всего государства, но думаю, что здесь играет важную роль геополитический фактор. Норвегия всегда выступала за мирную процветающую Европу. Мы, как и другие западные страны, ждём от Украины проведения реформ и искоренения коррупции.

Украина имеет прекрасный потенциал. Человеческие ресурсы, хорошая земля, возможности для инвестиций. К тому же чем быстрее украинцы станут платёжеспособными, тем больше норвежской рыбы купят.

Твой видеоблог невероятно популярен, сам был свидетелем, когда мы зашли в Харьковский университет, тебя узнали студенты: "Арве? Это вы? Здесь?" У тебя там есть "618 самых необходимых слов норвежского языка". А если бы ты учил норвежцев украинскому, какие бы, скажем, десять самых необходимых слов украинского языка предложил?

"Різноманіття" — это единственное слово, которое, как мне кажется, наиболее точно характеризует Украину"

— Я бы предложил сначала выучить базовые слова, такие как "дякую", "вибачте" и "вітаю". А потом я бы посоветовал познакомиться со словами, необходимыми для того, чтобы жить в стране, где говорят на этом языке, в случае украинского языка я бы обратил внимание на такие слова, как "Майдан", "гідність", "свобода" — для того чтобы понять национальный характер украинцев. "Пристрасть", "кохання" и "одруження" — потому что эти слова милые, звучат очень по-украински и часто следуют друг за другом. "Борщ", "млинці" и "вареники" — потому что любому человеку нужно есть. А что может быть вкуснее, чем эти блюда?

И последнее слово: "різноманіття" — потому что это единственное слово, которое, как мне кажется, наиболее точно характеризует Украину. Страну, где так много всего происходит, где очень много разных людей живут вместе, где такая разная и богатая природа. Я думаю, что именно из-за этого разнообразия мне так приятно и интересно жить в этой стране.

Опасный сосед

С Россией Норвегия немного граничит, опасное ли это соседство — что пишут ваши СМИ, что говорят норвежцы?

— Да, у нас есть общая граница с РФ между Финляндией и Северным Ледовитым океаном. В Норвегии говорят, что эти 196 километров являются единственной границей России, на которой не было войны никогда. Хотя на самом деле это не совсем так, нацистская Германия нападала на СССР в том числе через эту границу, а Красная армия освободила часть Норвегии — Финнмарк — через ту же самую границу. Но я понимаю, что они имеют в виду, ведь Норвегия и Россия никогда не воевали друг против друга, пусть так и продолжается.

С точки зрения военной угрозы Россия является единственной потенциальной опасностью для Норвегии. Поэтому, наверное, большинство наших военных баз сосредоточено на Севере. Эта угроза, скорее всего, не беспочвенна. Когда я работал в Мурманске, то часто ездил между норвежским городом Киркенес (в паре километров от границы с Россией) и Мурманском. По дороге я видел очень много военных баз, лагерей, военной техники… Большинство из этого осталось со времён холодной войны, но далеко не всё.

В целом же соседские отношения хорошие. В Северной Норвегии проживает много русских, в Киркенесе дорожные указатели на двух языках, на норвежском и русском. По обе стороны на тридцать километров от границы действует безвизовый режим, хотя для остальных, как русских, как и норвежцев, необходима виза для того, чтобы посетить соседнюю страну. Есть ещё сотрудничество в культурной, экономической и исследовательской сферах.

Норвегия не входит в ЕС. Почему? Что это ей даёт?

— Норвегия — страна маленькая. Достаточно сложно, чтобы тебя услышали политики в Осло, что уж говорить о политиках в Брюсселе. Норвегия не хочет, чтобы ей управляли большие индустриальные страны. В то же время Норвегия — страна богатая, и мы не хотим доверять ЕС управление этим богатством.

А какова Европа глазами норвежцев? Что-то близкое, но чужое или неблизкое — по характеру и духу?

— Мы достаточно близки с другими скандинавскими народами. У нас похожие языки и общая история. Если мы шутим о какой-то нации, скорее всего, это будут шведы, например, как ваши шутки про блондинок. И шведы, в свою очередь, также шутят про норвежцев. Но это всё по-дружески.

Норвежские туристы любят ездить в южные страны Европы. Покупки предпочитают делать в Швеции и Финляндии, это более выгодно. Важно понимать, что для нас Европа не одна страна, а много разных стран со своими языками, культурой и историей.