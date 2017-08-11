Литва выдаст США человека, который смог обмануть Google и Facebook на $100 млн

Если Эвальдас Римасаускас будет осужден, то получит длительный срок заключения

Литовского бизнесмена, подозреваемого в мошенничестве на сумму более $100 млн в отношении компаний Google и Facebook по делу о киберпреступности, выдадут Соединенным Штатам. Такое решение принял апелляционный суд в Вильнюсе, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Associated Press.

Согласно решению суда, бизнесмена Эвальдаса Римасаускаса должны передать властям США, где его будут судить за электронное мошенничество, отмывание денег и кражу персональных данных.

Римасаускаса обвиняют в том, что он, выступая от имени компании-производителя компьютерного оборудования, находящегося в одной из стран Азии, обманным путем получил от Google и Facebook более $100 млн.

Для своего мошенничества бизнесмен зарегистрировал в Латвии фирму с таким же названием, что и у азиатского производителя компьютеров, который поставлял свою продукцию в США.

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После этого он отправлял американским корпорациям письма о необходимости перечислить на подставные счета средств, которые по контракту принадлежали азиатскому поставщику.

Римасаускас отрицает обвинения. Если он будет осужден, то получит длительный срок заключения. Решение суда является окончательным. Дата экстрадиции будет объявлена позже в этом месяце.