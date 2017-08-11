Троих британцев приговорили к длительным тюремным срокам за создание огромной фермы по выращиванию марихуаны в бывшем ядерном бункере времен "холодной войны". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Предприимчивые граждане использовали бункер, построенный в 1980-х годах для размещения должностных лиц местного самоуправления в случае ядерной атаки. Они выращивали более 4000 кустов конопли, которые могли приносить им до 2 миллионов фунтов стерлингов в год от продажи наркотиков.

Считалось, что ферма работает с 2013 года. Злоумышленники также незаконно подключились к электросетям и использовали электроэнергии на сумму 650 000 фунтов стерлингов.

"Это несомненно самая большая ферма по выращиванию конопли, которую мы видели здесь в графстве, причем почти все 20 комнат внутри бункера были переоборудованы для выращивания конопли", – заявил представитель местной полиции.

Один из подозреваемых получил восьмилетний срок заключения, а двое его соучастников – по пять лет.

Британские "агрономы":

Росс Уинтер, Пламен Нгуэн и Мартин Филлери

Фото: полиция Уилшира

Подземная плантация конопли

Фото: telegraph.co.uk