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Главная » Общество » Видео В Антарктике нашли съедобный на вид 106-летний кекс

Видео В Антарктике нашли съедобный на вид 106-летний кекс

<span class="label red">Видео</span> В Антарктике нашли съедобный на вид 106-летний кекс
Старинный кекс / Фото: twitter.com/InspireExplore

Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции "Терра Нова"

12.08.17 8
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Ученые из Новозеландского фонда наследия Антарктики нашли 106-летний пирог в хижине на мысу Адэр. Об этом сообщает meduza.io.

Фруктовый кекс британской кондитерской фирмы Huntley & Palmers, завернутый в бумагу, находился в оловянной коробке.

По словам сотрудников фонда, коробка была в плохом состоянии, но сам десерт выглядел и пах "почти съедобно". Ученые считают, что кекс был частью провизии Северной партии экспедиции "Терра Нова" — ее участники жили на мысу Адэр.

Ранее в этом же месте фонд нашел картину исследователя Эдварда Уилсона, погибшего в 1912 году во время похода Южной партии "Терра Новы" на Южный полюс. Набросок сохранился благодаря пингвиньему гуано.

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