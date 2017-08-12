Огонь уничтожил растительность в районе места проведения раскопок древнего городища и рядом с развалинами Акрополя

В оккупированной Керчи пожар уничтожил значительную часть растительности на охраняемом объекте археологическом комплексе "Пантикапей", расположенном в центре города на горе Митридат. Выжженная земля ограничена забором археологического заповедника. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Огонь уничтожил растительность в районе места проведения раскопок древнего городища, а также рядом с развалинами Акрополя, которые являются самой популярной достопримечательностью и одной из "визитных карточек" Керчи.

В свою очередь в Керченском историко-культурном заповеднике не комментируют недавний пожар на территории комплекса "Пантикапей".

В Керчи пожары происходят регулярно, поскольку в городе есть множество участков с сухой травой. При этом из-за дефицита воды и большой протяженности города, пожарные редко приезжают на возгорание вовремя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянские пожарные умышленно поджигали леса

Последствия пожара в Пантикапее







Фото: Крым. Реалии

Напомним, Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи.