В Киеве пустят по маршруту старинный экскурсионный травмай

В Киеве будет ездить по экскурсионному маршруту старинный трамвайный вагон типа 2М. Об этом сообщает Киевпастранс.
Травмай 20-30-х годов ХХ века сняли с постамента для проведения реставрации. Специалисты сделали чертежи вагона, измерили кузов и установили, что нужно заменить, чтобы вагон был безопасным.
Сейчас идет ремонт электрической системы управления трамваем. После этого его испытают и тогда вагон 2М начнет ездить по городу.
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Трамваи типа 2М изготовлял Киевский завод электроники. У них был деревянный кузов, металлическая рама и неповоротная тележка.