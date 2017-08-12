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Главная » Общество » В Киеве пустят по маршруту старинный экскурсионный травмай

В Киеве пустят по маршруту старинный экскурсионный травмай

В Киеве пустят по маршруту старинный экскурсионный травмай
Трамвай типа 2М / Фото: Киевпастранс

Вагон 2М был изготовлен в 20-30-х годах прошлого века

12.08.17 280
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В Киеве будет ездить по экскурсионному маршруту старинный трамвайный вагон типа 2М. Об этом сообщает Киевпастранс.

Травмай 20-30-х годов ХХ века сняли с постамента для проведения реставрации. Специалисты сделали чертежи вагона, измерили кузов и установили, что нужно заменить, чтобы вагон был безопасным.

Сейчас идет ремонт электрической системы управления трамваем. После этого его испытают и тогда вагон 2М начнет ездить по городу.

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