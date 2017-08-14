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Главная » Общество » Сегодня православные и греко-католики празднуют Медовый Спас

Сегодня православные и греко-католики празднуют Медовый Спас

Сегодня православные и греко-католики празднуют Медовый Спас
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Маковея является первым осенним праздником, с которым связывают окончание лета

14.08.17 868
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Христиане восточного обряда 14 августа празднуют Вынесение честных древ Животворящего Креста Господня – Первый или Медовый Спас.

Праздник был установлен в Константинополе в IX веке сначала как местный, но уже в XII-XIV вв. отмечался во всех православных церквях. На Руси известен с конца XIV века, напоминает "Укринформ".

История возникновения этого праздника в Константинополе была связана прежде всего с тем, что на жаркий август приходился пик эпидемий. С целью предотвращения болезней и человеческих смертей установился обычай совершать крестный ход, освящая улицы и дороги Крестом Господним - священной реликвией, которую ради этого выносили из царской сокровищницы.  

Сейчас во время церковного богослужения крест выносится на середину храма, где совершается поклонение ему.  

В этот день православная и католическая церковь вспоминают также семь мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркела, их мать Саломею и учителя Елеазара, которые в 166 г до н. е., во времена царя Антиоха Епифана, были казнены за отказ поклоняться языческим богам. Мученическая смерть братьев Маккавеев впоследствии вдохновила Иуду Маккавея на восстание против жестокого правителя. Иуда Маккавей победил Антиоха и очистил Иерусалимский храм от греческих идолов.  

В народе мученики Маккавеи трансформировались в Маковея. В старину на Маковея приходился последний день коллективных толок. В честь праздника в церквях отправляли послеобеденную службу, святили воду, мед, мак, васильки и бархатцы.  

С Маковея начинался двухнедельный Успенский пост - Спасовка, который заканчивался одним из крупнейших праздников августа - Успения Пресвятой Богородицы.  

Праздник Маковея является первым осенним праздником, с которым связывают окончание лета. На Маковея начинали улетать в теплые края ранние птицы, потому что уже "Святой Спас приготовил всего про запас" - и дождь, и ветер, и холод, и тепло.

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