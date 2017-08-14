Во Львове священник, который освоил язык жестов, еженедельно доносит людям с проблемами слуха молитву, исповедует и дает жизненные советы.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для Украины это уникальная практика.
Служба отличается от обычных только одним - священник все время повернут спиной к престолу и лицом к прихожанам, чтобы иметь зрительный контакт с верующими.
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Напомним, сегодня православные и греко-католики празднуют Медовый Спас.