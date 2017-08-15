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Главная » Общество » В Швейцарии нашли пригодный к употреблению 142-летний сыр

В Швейцарии нашли пригодный к употреблению 142-летний сыр

В Швейцарии нашли пригодный к употреблению 142-летний сыр
Фото: swissinfo.ch

На титул самого старого в мире претендует сыр из Китая, изготовленный 3800 лет назад

15.08.17 84
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В швейцарском селе обнаружили головку сыра, которой уже 142 года – владельцы утверждают, что продукт вполне пригоден для употребления. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Swiss Info.

По словам владельцев раритетного сыра, его подарили их прабабушке в 1875 году как приданое на свадьбу.

"Этот сыр пережил все: пыль, моль, жару", – говорит один из владельцев сыра Жан-Жак Зюффере из села Грименц в кантоне Вале.

Зюффере отвечает за поголовье домашнего скота в Вале. Кроме того, он коллекционирует редкие сыры. Сегодня в специальном погребе коллекционера хранятся образцы 72 сортов. Один из них был изготовлен в 1944 году.

Эксперты из "Швейцарского центра международных агрономических исследований" провели анализ сыра 1875 года и подтвердили, что болезнетворных бактерий и элементов в нем нет.

Найденный в Грименце сыр – не самый старый в мире. На этот титул претендует сыр из Китая, изготовленный 3800 лет назад.

Кроме того, в прошлом году в Швеции в трюме затонувшего судна был найден 340-летний сыр, который претендует на статус старейшего сыра, пригодного к употреблению.

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