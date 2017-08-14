Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Оппозиционер из РФ попросил политического убежища в Литве

Оппозиционер из РФ попросил политического убежища в Литве

Оппозиционер из РФ попросил политического убежища в Литве
Юрий Горский / Фото: Delfi

В России Юрий Горский внесен в список экстремистов

14.08.17 354
400

Организатор "Русских маршей" в Москве, российский националист, который поддерживал Майдан, Юрий Горский попросил политического убежища в Литве. Об этом сообщает портал Delfi.

"Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что мое прошение будет рассмотрено", – сказал Горский.

Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев.

Правоохранительные органы России обвиняют Горского в том, что он во время маршей националистов в мае, скандируя "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!" и "Революция 5-11-17", публично призывал к экстремистским действиям.

В РФ Горский внесен в список экстремистов. Сам Горский утверждает, что его выкрики неправильно интерпретировали как "призывы к штурму Кремля".

На самом деле его требования другие: "Я стремлюсь к переменам в России и стремлюсь к тому, чтобы Владимир Путин не переизбирался на еще один срок".

Напомним, после начала российской агрессии в Украине российское националистическое движение раскололось. Те, кто отказались поддержать войну в Украине, попали под жесткий прессинг властей.

4
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнацииЛукашенко признал факт отката назад в отношениях с РФФСБ задержала планировавших серию взрывов в Москве террористов ИГИЛ

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 31970
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 6469
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4660
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 6680
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3509
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 4699
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2268
  1. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 5798 / 6528
  2. Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ 4802 / 5536
  3. У актрисы из "Любовь и голуби" отнялись ноги 3551 / 3879
  4. "Антонов" построит 70 самолетов в ближайшие пять лет 2923 / 3288
  5. Погода на неделю 2524 / 2834
  6. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 2485 / 5676
  7. Мерседесы убивают. Главные сериалы августа 2077 / 2164
  1. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 31 / 5676
  2. Сегодня - Международный день левши 25 / 778
  3. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 24 / 1637
  4. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 14 / 31970
  5. Украинские хирурги провели сложнейшую операцию на мозге 13 / 877
  6. Бывший зять Манафорта передал следователям документы на тестя, - СМИ 11 / 5536
  7. Очередной позор Укрзализныци: пассажиры Интерсити ехали из Одессы в Киев стоя 11 / 6528
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.