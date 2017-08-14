Оппозиционер из РФ попросил политического убежища в Литве

Организатор "Русских маршей" в Москве, российский националист, который поддерживал Майдан, Юрий Горский попросил политического убежища в Литве. Об этом сообщает портал Delfi.

"Сегодня меня вызвали в миграционный отдел Паланги и мне выдали письменный ответ о том, что мое прошение будет рассмотрено", – сказал Горский.

Прошения об убежище обычно рассматриваются в течение нескольких месяцев.

Правоохранительные органы России обвиняют Горского в том, что он во время маршей националистов в мае, скандируя "Украина - Майдан, Россия - Манежная площадь, покрышки, баррикады, огонь!" и "Революция 5-11-17", публично призывал к экстремистским действиям.

В РФ Горский внесен в список экстремистов. Сам Горский утверждает, что его выкрики неправильно интерпретировали как "призывы к штурму Кремля".

На самом деле его требования другие: "Я стремлюсь к переменам в России и стремлюсь к тому, чтобы Владимир Путин не переизбирался на еще один срок".

Напомним, после начала российской агрессии в Украине российское националистическое движение раскололось. Те, кто отказались поддержать войну в Украине, попали под жесткий прессинг властей.