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Главная » Общество » Больше половины украинцев имеют избыточный вес

Больше половины украинцев имеют избыточный вес

Больше половины украинцев имеют избыточный вес
Кадр из мультсериала Family Guy

Похудеть пытаются 37% жителей Украины

15.08.17 245
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Более половины украинцев (58%) страдает от лишнего веса. Об этом сообщает компания по предоставлению маркетинговой информации Nielsen.

Согласно ее исследованию, 37% жителей Украины пытаются похудеть.

Для сравнения, в странах Азии, по данным Всемирной организации здравоохранения, от лишнего веса страдают 29% населения, 46% считают, что у них лишний вес, а 54% пытаются сбросить лишние килограммы.

Кроме того, в компании отметили, что 75% украинских потребителей внимательно читают состав товара, 73% готовы платить больше за продукты питания и напитки, производители которых предоставляют достоверные данные о составе и процессе их изготовления. При этом 76% лиц, предпринимающих попытки похудеть, прибегают диетам.

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