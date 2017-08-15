Больше половины украинцев имеют избыточный вес

Более половины украинцев (58%) страдает от лишнего веса. Об этом сообщает компания по предоставлению маркетинговой информации Nielsen.
Согласно ее исследованию, 37% жителей Украины пытаются похудеть.
Для сравнения, в странах Азии, по данным Всемирной организации здравоохранения, от лишнего веса страдают 29% населения, 46% считают, что у них лишний вес, а 54% пытаются сбросить лишние килограммы.
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Кроме того, в компании отметили, что 75% украинских потребителей внимательно читают состав товара, 73% готовы платить больше за продукты питания и напитки, производители которых предоставляют достоверные данные о составе и процессе их изготовления. При этом 76% лиц, предпринимающих попытки похудеть, прибегают диетам.