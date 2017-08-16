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Фото NASA показало, как выглядит разорванная галактика‍

<span class="label red">Фото</span> NASA показало, как выглядит разорванная галактика‍
Разорванная галактика / Фото: NASA

Причина "разрыва" – взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик

16.08.17 300
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Космический телескоп Hubble сделал снимок галактики IC 1727, которую фактически разорвало на части ее гравитационное взаимодействие с соседней NGC 672. Об этом сообщает Популярная механика.

Наиболее сильно изменения, обусловленные взаимодействием, заметны на примере IC 1727. На снимке видно, что структура галактики искажена, а ее яркое ядро вынесено за пределы центра звездной системы. Другой объект, NGC 672, находится вне кадра.

Астрономы полагают, что одновременно всплески звездообразования в IC 1727 и NGC 672 происходили 20−30 и 450−750 миллионов лет назад. Наиболее вероятной причиной данного явления специалисты называют взаимодействие газопылевых облаков, возникающее при столкновении галактик.

Разорванная галактика
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Фото: NASA

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