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Главная » Общество » Фото На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал

Фото На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал

<span class="label red">Фото</span> На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал
Провал на Андреевском спуске / Фото: Facebook

Активисты заявляют, что ЧП является следствием масштабного строительства на опасных подвижных склонах

16.08.17 2124
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В Киеве на Андреевском спуске, 16 из-за внезапного проседания почвы образовался огромный провал.

Об этом сообщает ОО "Общество Андреевский спуск" в Facebook.

Активисты заявляют, что это является следствием масштабного строительства на опасных подвижных склонах Андреевского спуска.

"Сегодня в частной усадьбе №16, на границе с участком неправомерного строительства гостиничного комплекса ООО "Маркон" произошло внезапное и глубокое проседание почвы непосредственно рядом с частным жилым домом. Обвал почвы произошел на участке дренажной системы КП СУППР, непосредственно на штольне", - сообщают активисты, разместив в соцсети фото с места инцидента по состоянию на 18.00 15 августа.

Отмечается, что проседание продолжается, в результате чего открылись опоры подпорной стены, построенные ООО "Маркон".

"На время фотофиксации глубина провала, образовавшегося за считанные часы, составляет более 3,5 м. На завтра запланирован выход комиссии СУППР, ожидаются представители ГАСИ", - сообщили активисты.

По их данным, "по состоянию на утро 16 августа ситуация очень сложная. За ночь провал увеличился почти вдвое".

Около 10:00 сотрудники КП "СУППР" начали работы по засыпке провала на Андреевском спуске, 16 – "на период разработки и принятия решений по укреплению склона и участка дренажной системы".

"Мы неоднократно обращали внимание киевлян на противоправное строительство многоэтажной гостиницы на Андреевском спуске, 14. Вместе с вами мы подписали ряд открытых писем в парламент, правительство и органы местного самоуправления, обращались неоднократно в органы правопорядка. Однако строительство продолжается", - констатировали активисты.

Фото: страница ОО "Община Андреевский Спуск" в Facebook

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