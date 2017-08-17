Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Общество » Сбежавшую из японского зверинца гигантскую черепаху смогли догнать через две недели

Сбежавшую из японского зверинца гигантскую черепаху смогли догнать через две недели

Сбежавшую из японского зверинца гигантскую черепаху смогли догнать через две недели
Черепаха-беглянка / Фото: twitter.com/AFP

Беглянку настигли в 140 метрах от ограды зоопарка

17.08.17 44
000

Из парка Сибукава в японской префектуре Окаяма 3 августа сбежала 35-летняя гигантская черепаха по кличке Абу. Об этом сообщает meduza.io.

По словам сотрудников, 55-килограммовая черепаха свободно гуляла по территории парка, и только в ночное время находилась в вольере.

Как показали записи с камер наблюдения, Абу просто вышла через главный вход парка.

Через несколько дней после исчезновения, парк объявил вознаграждение размером в 500 тысяч йен за любую информацию об Абу.

Черепаху нашли 16 августа. Она сидела в кустах в 140 метрах от ограды парка. В зоопарке уточнили, что это второй побег Абу за последний месяц.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнацииИмператор Японии 72 года назад официально признал поражение во Второй мировой войнеТеленок, как две капли воды похожий на лидера Kiss, родился в Техасе

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33856
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7939
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 5023
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7335
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 4053
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5571
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2619
  1. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3156 / 3483
  2. На Андреевском спуске в Киеве в считанные часы возник огромный провал 2270 / 2522
  3. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1908 / 2073
  4. КНДР могла "справиться" с ракетными двигателями и без Украины, - разведка США 1854 / 2061
  5. Российские банки отключают от SWIFT, - СМИ 1752 / 1958
  6. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 1743 / 1871
  7. Умерла известная актриса Вера Глаголева 1543 / 1661
  1. Скотный двор. Иловайский котёл и приказ Сталина 18 / 1871
  2. Грех на душу: РПЦ в Крыму готовит детей к войне 7 / 932
  3. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7 / 7939
  4. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 6 / 3733
  5. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 6 / 2073
  6. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 5 / 6914
  7. 225 лет назад началось заселение украинскими казаками Кубани 5 / 326
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.