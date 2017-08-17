Сбежавшую из японского зверинца гигантскую черепаху смогли догнать через две недели

Беглянку настигли в 140 метрах от ограды зоопарка

Из парка Сибукава в японской префектуре Окаяма 3 августа сбежала 35-летняя гигантская черепаха по кличке Абу. Об этом сообщает meduza.io.

По словам сотрудников, 55-килограммовая черепаха свободно гуляла по территории парка, и только в ночное время находилась в вольере.

Как показали записи с камер наблюдения, Абу просто вышла через главный вход парка.

Через несколько дней после исчезновения, парк объявил вознаграждение размером в 500 тысяч йен за любую информацию об Абу.

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Черепаху нашли 16 августа. Она сидела в кустах в 140 метрах от ограды парка. В зоопарке уточнили, что это второй побег Абу за последний месяц.