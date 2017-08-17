В Нью-Йорке в сквере на Манхэттене установили статую президента США Дональда Трампа, который сидит на скамейке и кормит голубей твитами. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Newsweek.

Скульптура в натуральную величину создана из глины и синтетических материалов. Ее автор – Алекс Гардега, известный по скульптуре "писающего мопса", которую он также устанавливал на Манхэттене.

По словам архитектора, скульптура не выражает ни поддержку, ни осуждение американского лидера.

"Меня просто восхищает сила его твитов. Это почти искусство, это сводит людей с ума", – заявил Гардега.

Фото: newsweek.com