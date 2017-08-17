Сегодня исполнилось бы 49 лет легендарному лидеру группы "Скрябин"

17 августа 2017 года исполнилось бы 49 лет известному украинскому певцу, продюсеру, телеведущему, шоумену, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор Львовской области. Мать - учительница музыки, отец - инженер. В детстве мечтал стать водителем мусоровоза, затем - врачом-неврологом, пишет "Укринформ".



Первое музыкальное потрясение, которое стало толчком к меломании - песня The Beatles "Lady Madonna", которую Андрей случайно услышал в 1979 году, когда ему было 10 лет. "Я не знал, что ее исполняют Битлы, я прочитал название на конверте значительно позже. Меня удивило другое: насколько простой казалась музыка и насколько сильно она "вставляла", - вспоминал Кузьма.

Музыкой начал заниматься с 8 класса, после того, как семья переехала в Новояворовск. Ходил в музыкальную школу, играл на фортепиано. Служил в армии, окончил стоматологический факультет Львовского мединститута. Но стоматология ему не нравилась, зато все больше увлекался музыкой, в частности панком.

Здесь откровением была сначала шотландская группа The Exploited, затем легендарные "Братья Гадюкины". В конце 80-х годов Андрей Кузьменко вместе с друзьями создает группу "Скрябин", с которой с тех пор тесно связывает свою судьбу. В течение длительного времени Кузьма работал ведущим популярных телепрограмм "Шанс" и "Шейканемо".

Проявил себя и как талантливый писатель: в 2006 году издал книгу-автобиографию "Я, Победа и Берлин", которая впоследствии несколько раз переиздавалась.

Кузьма запомнился разным - энергичным, острым на язык, временами провокационным (вспомнить хотя бы созданную им девичью группу "Пающие Трусы" или песни с ненормативной лексикой), резким, эпатажным. Временами любил напустить на себя мачизм или поиграть роль Мефистофеля, но в душе он был романтиком - тонким и ранимым. Это видно по его лучшим песням: "Мама", "Люди как корабли", "Квинты", "Радио любовь", "Старые фотографии", "Молчать", "Места счастливых людей".