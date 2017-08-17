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Главная » Общество » Сегодня исполнилось бы 49 лет легендарному лидеру группы "Скрябин"
Сегодня исполнилось бы 49 лет легендарному лидеру группы "Скрябин"
Андрей Кузьменко, или Кузьма Скрябин / Фото из открытых источников

Сегодня исполнилось бы 49 лет легендарному лидеру группы "Скрябин"

В детстве Андрей Кузьменко мечтал стать водителем мусоровоза, затем - врачом-неврологом

17.08.17 37
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17 августа 2017 года исполнилось бы 49 лет известному украинскому певцу, продюсеру, телеведущему, шоумену, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко.

Андрей Кузьменко родился в городе Самбор Львовской области. Мать - учительница музыки, отец - инженер. В детстве мечтал стать водителем мусоровоза, затем - врачом-неврологом, пишет "Укринформ".

Первое музыкальное потрясение, которое стало толчком к меломании - песня The Beatles "Lady Madonna", которую Андрей случайно услышал в 1979 году, когда ему было 10 лет.   "Я не знал, что ее исполняют Битлы, я прочитал название на конверте значительно позже. Меня удивило другое: насколько простой казалась музыка и насколько сильно она "вставляла", - вспоминал Кузьма.  

Музыкой начал заниматься с 8 класса, после того, как семья переехала в Новояворовск. Ходил в музыкальную школу, играл на фортепиано. Служил в армии, окончил стоматологический факультет Львовского мединститута. Но стоматология ему не нравилась, зато все больше увлекался музыкой, в частности панком.  

Здесь откровением была сначала шотландская группа The Exploited, затем легендарные "Братья Гадюкины".   В конце 80-х годов Андрей Кузьменко вместе с друзьями создает группу "Скрябин", с которой с тех пор тесно связывает свою судьбу. В течение длительного времени Кузьма работал ведущим популярных телепрограмм "Шанс" и "Шейканемо".

Проявил себя и как талантливый писатель: в 2006 году издал книгу-автобиографию "Я, Победа и Берлин", которая впоследствии несколько раз переиздавалась.  

Кузьма запомнился разным - энергичным, острым на язык, временами провокационным (вспомнить хотя бы созданную им девичью группу "Пающие Трусы" или песни с ненормативной лексикой), резким, эпатажным. Временами любил напустить на себя мачизм или поиграть роль Мефистофеля, но в душе он был романтиком - тонким и ранимым. Это видно по его лучшим песням: "Мама", "Люди как корабли", "Квинты", "Радио любовь", "Старые фотографии", "Молчать", "Места счастливых людей".

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