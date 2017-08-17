Хакеры взломали аккаунты канала HBO в социальных сетях

Хакеры взломали аккаунты американского развлекательного телеканала HBO в социальных сетях Facebook и Twitter. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Ранее компьютерным злоумышленникам удалось получить доступ к серверам компании.

За взломом соцсетей HBO, в том числе официальных аккаунтов известных сериалов вроде "Игры престолов", предположительно, стоит группа, именующая себя OurMine.

В одном из сообщений говорится: "Здесь побывал OurMine. Мы лишь проверяем безопасность вашей системы".

Это очередное фиаско для канала в череде хакерских взломов, в результате которых в сети оказались сценарии еще не показанных серий "Игры престолов" и конфиденциальные данные компании.

Некоторые из появившихся в соцсетях сообщений затем были быстро удалены.

"Привет, здесь OurMine, и мы проверяем ваши меры безопасности. HBO, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы улучшить вашу безопасность", – написали хакеры в Twitter канала.

Напомним, хакеры из OurMine уже известны взломами популярных Twitter-аккаунтов.

В 2016 году это были микроблоги компании Netflix, одного из основателей Wikipedia Джимми Уэйлса, главы Facebook Марка Цукерберга и директора Google Сундари Пичая.

Нынешний хакерский взлом – не первый для HBO за последние несколько недель.

В июле неизвестные хакеры похитили 1,5 ТБ информации с серверов компании. После этого они слили в сеть сценарии еще непоказанных серий "Игры престолов", документы компании и еще не транслировавшиеся эпизоды некоторых других сериалов канала.

Между тем в Мумбае были арестованы четыре человека по обвинению в сливе в Интернет одной из еще не транслировавшихся серий "Игры престолов". Все обвиняемые являются работниками мумбайской компании, которая занимается хранением и обработкой сериала для стримингового сервиса.

Также фиаско с сериалом произошло в Европе. Очередной эпизод фантазийной саги был по ошибке выложен почти на неделю раньше на стриминговых сервисах Испании и Норвегии.

Серия, озаглавленная "Смерть – это враг", были удалена с официальных сайтов, но пользователи ее успели скопировать и разместить на файлообменные платформы.