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Главная » Общество » Интерпол опроверг международный розыск украинских картин

Интерпол опроверг международный розыск украинских картин

Интерпол опроверг международный розыск украинских картин
Фото: ЕРА

ГПУ только направила туда запрос об объявлении в розыск

18.08.17 29
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Картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 передали в Симферопольский художественный музей, не находятся в международном розыске Интерпола. Об этом сообщил начальник департамента Интерпола и Европола НПУ Василий Неволя, передает Крым.Реалии.

"ГПУ только направила нам через соответствующее подразделение Национальной полиции запрос об объявлении в розыск. А вопрос о его объявлении сейчас решается на уровне Киева. Мы не решаем, что делать. Мы смотрим, насколько это обращение к нам соответствует стандартам и условиям для того, чтобы какой-нибудь объект искусства объявлялся в розыск", – рассказал Неволя.

При этом он не смог ответить на вопрос, когда его ведомство определится: объявлять ли картины из Симферопольского музея в розыск или нет.

Напомним, 17 августа управление Национальной полиции в АР Крым сообщило, что 52 картины из Музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, в марте 2014 незаконно переданные в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск.

Позже в так называемом минкульте оккупированного Крыма заявили, что картины, объявленные в розыск управлением Национальной полиции в АР Крым, принадлежат Симферопольскому художественному музею, где и находятся сейчас.

18 февраля 2014 года Симферопольский художественный музей отправил в Мариупольскую картинную галерею им. Куинджи 53 работы российских художников XVIII-XIX вв.

Выставка планировалась до 31 мая 2014 года, но была закрыта раньше, поскольку крымские музейщики требовали вернуть экспонаты.

По сообщению российских СМИ, в конце марта 2014 картины из мариупольского музея забрала группа отставных военных из Крыма, и доставила полотна на аннексированный полуостров.

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