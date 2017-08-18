WikiLeaks скрыл компромат на Кремль, касающийся Украины, – СМИ

Сайт отказался опубликовать не менее 68 ГБ данных, поступивших от источника из МВД России

Летом 2016 года, когда WikiLeaks публиковал документы Демократической партии, предположительно взломанные российскими хакерами, основатель сайта Джулиан Ассанж отказался от обнародования большого объема данных, связанных с российским правительством. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Foreign policy.

Отмечается, что WikiLeaks отказался опубликовать не менее 68 гигабайт данных, поступивших от источника из МВД России.

В 2014 году ВВС и другие информагентства сообщали об этих данных, в которых была информация о российском военном и разведывательном вмешательстве в Украину. Однако информация, полученная Wikileaks в 2016 году, содержала в два раза больше данных, но Ассанж отказался ее публиковать.

В конце концов этот объем данных был без особого шума опубликован в Интернете на других ресурсах и остался почти без внимания.

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Издание напоминает, что отношения WikiLeaks с Россией начинались как состязательные. В октябре 2010 года Ассанж и WikiLeaks анонсировали массивный слив документов, разоблачающих действия Кремля.

В ноябре 2010 года WikiLeaks начал выпускать документы из своего досье, предоставленные Челси Мэннинг, содержащие данные дипломатов США по всему миру, включая Россию.

WikiLeaks сотрудничал с российской "Новой газетой", но из почти четверти миллиона файлов из посольства США в Москве было опубликовано лишь несколько историй.

Между тем позиция Ассанжа относительно России менялась. В 2012 году он провел свое шоу в финансируемой Кремлем новостной сети RT, и в том же году он продюсировал эпизоды для сети, где он брал интервью у таких мыслителей оппозиции, как Ноам Хомский и так называемые "шифропанки".

Вопрос о связях Ассанжа с Россией был поднят в 2016 году, когда Daily Dot сообщила, что WikiLeaks не опубликовал документы, в которых в 2012 году была обнаружена сделка на сумму 2 миллиарда евро между сирийским режимом и государственным российским банком.

К июню 2016 года Ассанж начал угрожать обнародованием в сети файлов на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, что нанесло бы ущерб ее кампании.

Месяц спустя, 22 июля, WikiLeaks опубликовал десятки тысяч электронных писем из Демократического национального комитета – что предшествовало массовому выбросу в октябре электронных писем, принадлежащих главе кампании Клинтон Джону Подесте.

В конце августа 2016 года, когда разоблачительная кампания WikiLeaks относительно Клинтон шла полным ходом, Ассанж сказал, что у него есть информация о Трампе, но она "не достойна публикации".

"Проблема с кампанией Трампа, – заявил тогда Ассанж, – нам на самом деле трудно обнародовать гораздо более противоречивые материалы, чем то, что через день слетает с уст Дональда Трампа".