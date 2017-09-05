Честная гора. Чему могут научить Карпаты украинское общество

Журналист Фокуса отправился в философское путешествие по Карпатским горам, чтобы узнать, что такое сила воли и как горы могут привить украинскому обществу адекватную веру в собственные силы

Если понаблюдать за жизнью природы, то кажется, что всё в мире организовано в соответствии с неким графиком. Муравьи не жалуются на усталость, а терпеливо целыми днями строят себе жилище, одинокие листья на деревьях в канун начала зимы не испытывают сожаления от того, что срок их жизни подходит к концу, не держатся из последних сил, превозмогая порывы ветра, а просто падают на землю, когда приходит время. Бродячие кошки или собаки тоже вряд ли борются с ленью, когда собираются на охоту в поисках пропитания. В принципе, никто из природного мира не жалуется на тяготы собственной жизни и не пытается находить оправдания, чтобы не заниматься тем, чего они по какой-то причине делать сейчас не хотят. Лишь человек умеет эмоционально реагировать на трудности, с которыми его сталкивает жизнь, и только он может понять, что значит сила воли и почему она способна помочь достичь самых разных, иногда невероятных целей в жизни.

Журналист Фокуса отправился в философское путешествие по Карпатским горам, чтобы узнать, что такое сила воли и как горы могут привить украинскому обществу адекватную веру в собственные силы, на­учить дисциплине ума и преодолению страхов, существующих зачастую лишь в голове.

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Восхождение на гору мы начали в 9:30 утра. На табличке, расположенной у выхода со станции, куда прибывает электричка с туристами, было написано, что подъём и спуск с горы Парашка занимает в среднем 6 часов.

Парашка, или Параска, — наивысшая горная вершина в Сколевских Бескидах высотой 1268 м, находящаяся во Львовской области рядом с небольшим городом Сколе. Гора, по которой мы решили подняться, чтобы прокачать собственную силу воли, согласно "Википедии", имеет давнюю легенду. Предание гласит, что названа она в честь Параски — дочери (по другой версии жены) князя Святослава Владимировича, сына Владимира Великого, которая была убита на этой горе дружинниками Святополка Окаянного в 1015 году.

Когда оказываешься в горах, думаешь о том, что природа специально создала их, чтобы показать человеку его ничтожность. Горы завораживают не только величием вершин и плавностью склонов, перед которыми даже самый могущественный человек чувствует своё бессилие. Горы это ещё и особая атмосфера, своё собственное течение времени, не подвластное городской суете. Здесь всё организовано по правилам естественного порядка. И человек, попадая в плен горной жизни, невольно приобщается, а скорее возвращается к своему истинному ритму. В этом сила гор: либо научиться вести диалог с горным величием, либо отойти в сторону и не мешать силам природы. Всё равно проиграешь. Горам без разницы твои амбиции. И в этом смысле поход в горы — возможность адекватно и здраво взглянуть на самого себя.

Диалог с альпинистом

"То, что есть в человеке, несомненно, важнее того, что есть у человека"

Артур Шопенгауэр

Погода в Карпатских горах очень изменчива, но в этот день она проявила гостеприимство. Было солнечно и нежарко. Треть пути пролегала по лесному массиву. И это начальный уровень испытания для тех, кто сюда попадает в первый раз. Минимум два часа приходится идти по лесу, поднимаясь всё выше, но не видя красот гор. Они открываются лишь в середине пути, когда выходишь на хребет. А вначале — несложный подъём, который отлично подходит для внутреннего диалога с самим собой. Об этом нам поведали первые попутчики, которые повстречались спустя час.

Роман и Катя из Киева в последние годы ходят в горы нечасто. Катя признаётся, что не особо жалует этот вид отдыха, а вот Роман — настоящий любитель горных приключений. Более 10 лет назад он проживал во Франции и занимался альпинизмом. Неоднократно бывал в Карпатах и в Альпах. Из-за травм вынужден был оставить этот спорт, но спустя время понял, что без гор жить не может. Следующий час Роман рассказывал нам об особенностях горных приключений и нюансах силы воли, которую можно проработать в горах.

— Для меня сила воли — делать то, что считаешь правильным, но что при этом является не самым простым решением. Когда это сложная дорога, но нужно идти по ней. Причём для каждого идти по-своему. Если идёшь по горам, то важно понять и когда нужно остановиться, — задумчиво ответил Роман на мой вопрос о том, что такое сила воли.

По глубине его ответов можно было догадаться, что он сам не раз размышлял о вопросах, которые не всегда задаёшь себе в повседневной жизни.

— В смысле — остановиться? Когда дорога становится не твоей? — пытаюсь уточнить я.

— Или опасной, или ненужной. Сила воли ещё и в том, чтобы остановиться. Сначала ты привыкаешь идти, а потом так же привыкаешь, когда не стоит идти.

— Как определить эту тонкую грань?

"Горы концентрированно, за несколько дней или даже за день преподносят такое количество жизненных трудностей и приключений, которые обычный городской житель" получает в течение минимум полугода"

— С опытом! – отвечает он, и за своей спиной, поскольку тропинка узкая и приходится идти гуськом, я слышу смех Романа. — Когда начинается ветер или снегопады, а ты не смотришь на это, думаешь: добегу, здесь всего 3 часа ходу, потом бывает тяжело. В этом смысле альпинизм учит интуитивно понимать: если пойдёшь дальше, то можешь умереть. Со временем организм сам начинает подсказывать.

— Своего рода начинается исповедь с самим собой?

— Горы дают покой и возможность думать о своём. На некоторых участках ты и под ноги не можешь не смотреть, иначе есть риск улететь вниз, а на других, как сейчас, выключается контроль и включается внутренний голос. Это не как в камере сенсорной депривации, но смысл такой же. Много всего вокруг, но ты как бы один, наедине с самим собой.

— Как достичь такого состояния?

— Когда ритм поймаешь. Когда понимаешь, что не нужно всматриваться в каждую кочку, потому что привык и опыта достаточно, чтобы краем сознания всё замечать. Ты просто идёшь. Поскрипываешь ветками под ногами. Вокруг только птицы и постоянное еле заметное дуновение ветра. Идёшь и думаешь о себе, жизни, работе и других. А потом становится сложно, и для того, чтобы продолжать, приходится считать каждый шаг.

— И вот тогда включается сила воли?

— Да, но сначала сила воли в отрешении от городской суеты.

— Получается, горы учат ещё некоторой дисциплине ума, внутреннему сосредоточению?

— Безусловно. Если ты не в том фокусе, в котором нужно, ты или быстрее устаёшь, или где-то травмируешься. Когда начинаются технические участки, то уже о своём не подумаешь. Там осторожность. Сосредоточение. Смотришь на каждый камушек — не двигается ли он, что будет, если сверху другой камушек покатится, а если пласт снега съедет, а если поедет, то куда двинется лавина. Но если сейчас по этому несложному пути идти в таком же состоянии сосредоточения, как в тех местах, где можно убиться, то через 15 минут станет так себе.

В этот момент горы, видимо, решили продемонстрировать, что такое "технические участки", и мы некоторое время шли молча, сосредоточившись на пути. Под ногами грязь перемежалась с камнями, была опасность поскользнуться. Наступая на один камень, приходилось одновременно проверять, не качается ли он, палками, подобранными ещё у подножия горы, чтобы было на что опираться, пытаться прокладывать себе каждый новый шаг. Думать о чём-то отвлечённом в таком сосредоточенном состоянии, как и говорил Роман, действительно было сложно. Но, наступая на очередной камень, я всё же думала о том, что это удивительная практика дисциплины ума. Нужно выбросить всё лишнее из головы и сфокусироваться только на "здесь и сейчас". Никаких эмоций, никаких страхов — иначе собьются фокус и чёткость движений, а значит, и планирование следующего шага окажется под угрозой. Ведь так и в жизни. Для того чтобы преодолевать трудности, нужно уметь быть в моменте, иметь силу воли отодвинуть мешающие достижению цели эмоции и настроения. Сила воли ещё и в том, чтобы быть чистым от наносного, уметь отличать срочное от временного, важное от пустого — вот что даёт лёгкость бытия.

Наконец сложный участок был преодолён, и мы на несколько минут сделали остановку, чтобы отдышаться. На небольшой поляне стояло дерево, на ветвях которого висело ещё одно, которое когда-то спилили, и оно так и повисло на ветвях соседнего. В результате за несколько лет оно стало своеобразным туристическим символом горы. На его фоне часто фотографируются те, кто знает историю дерева.

Выпив немного воды, мы приводим дыхание в порядок. Казалось, прошло уже больше часа с момента нашей встречи с попутчиками Романом и Катей, но это было обманкой, с которой часто сталкиваешься в горах. На самом деле миновало чуть больше 20 минут. Горы дали нам очередной урок — не время суетливо, а наши мысли в головах.

— Всё же, чему учат горы? — двинувшись дальше, спросила я у Романа.

— Горы концентрированно, за несколько дней или даже за день преподносят такое количество жизненных трудностей и приключений, которые обычный городской житель получает в течение минимум полугода. Сила воли, которую ты развиваешь в горах, — это как мощность двигателя в машине.

— От неё всё зависит?

— Не всё. Когда вы стоите в городской пробке на феррари или жигулях, мощность двигателя никак не повлияет на вашу скорость. Так же и с силой воли. Она бесполезна сама по себе. Но её важность проявляется в тех ситуациях, когда вы в ней нуждаетесь.

— Например?

— Если я сейчас решу идти на Эверест, то, скорее всего, даже наверняка, я там и умру. Это не то препятствие, которое я могу преодолеть.

— Значит, сила воли без честности и знания себя и своего организма бессмысленна?

— Да. Нужна адекватная вера в себя, а она приходит, когда ты учишься слышать своё тело и интуицию.

В этот момент за очередным перевалом показалось голубое небо. Мы поднялись на просторную поляну, где кусты черники сплошь были усыпаны спелыми тёмно-синими ягодами. Роман и Катя пошли дальше, а мы устроили небольшой привал.

Впереди открывался невероятный вид. Дальше нам предстояло двигаться по горному хребту.

Признание слабостей

"Я отвечала резкостью на резкость,

На слово — словом; но теперь я вижу,

Что не копьём — соломинкой мы бьёмся,

Мы только слабостью своей сильны.

Чужую роль играть мы не должны"

Уильям Шекспир

Путь по хребту местами напоминал американские горки. Не­ожиданные крутые подъёмы сменялись ровной и пологой дорогой. Только опасность в ней была в том, что стоило взглянуть по сторонам, чтобы насладиться горными красотами, как тут же приходило осознание, что идёшь по очень узкой тропинке и лишний шаг в сторону может закончиться трагедией. Последующие два часа состояние было предельно сосредоточенным. Мы молча шли вперёд. Периодически у меня в голове возникал вопрос: "Зачем мне это всё надо?" И лишь когда навстречу нам шли туристы, уже побывавшие на вершине, их радостные лица и искренние улыбки, которыми они делились с нами, проходя мимо, снова напоминали о цели путешествия.

Именно на таких сложных участках подъёма и последующего спуска стала понятна поговорка горных туристов, что человек познаётся в горах. Неслучайно, когда усталость затмевает собой мотивацию и теряется смысл пути, человек обнажает свои слабости. Альпинисты говорят, что горы не любят фальши, поэтому, кто хочет узнать про свои комплексы, отправляйтесь в горы. В нашем случае обошлось без эксцессов и нервных срывов. Тем не менее мы увидели каждый по-своему свои внутренние недостатки и слабые стороны.

Нашей вершиной стала не самая высокая точка Парашки. Через 5 часов неспешного подъёма внутренний голос силы воли настойчиво требовал прекратить насилие над организмом. И мы его послушали. Хотелось бы похвастаться тем, что мы смогли дойти до вершины, но это не так. Сейчас, оглядываясь назад, думаю о том, что вряд ли это была слабость, скорее честное признание собственных возможностей. Что, на мой взгляд, можно назвать всё-таки силой.

Целью философского приключения всё же было не обязательно достичь вершины, а попытаться проверить свои возможности, научиться честно признаваться в своих слабостях, понять своё поведение перед препятствиями, с которыми сталкивает жизнь, и всё же немного, но прокачать силу воли. Что всё-таки удалось.

"Горы дают покой и возможность думать о своём. Много всего вокруг, но ты как бы один, наедине с самим собой"

Сила воли всегда добровольна. Она не терпит насилия над собой. Суть её не только в том, чтобы преодолевать жизненные препятствия, превозмогая боль и сомнения, но и знать собственную планку, свой внутренний запас возможностей, моральный и физический капитал организма и мотивацию. И если бы сегодня все люди, в том числе и власть имущие, умели признавать свои слабости, осознавали бы свой истинный уровень ответственности и силы воли, то, возможно, в мире всё было бы иначе.

Горы учат силе воли, выносливости, ответственности, взаимовыручке, уважению к силам природы и другим людям. Но главное — они учат честности перед самим собой. Жан-Жак Руссо однажды сказал: "Честность ещё дороже порядочным людям, чем учёность людям образованным".