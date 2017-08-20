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Главная » Общество » Видео В США скончался легендарный комик Джерри Льюис

Видео В США скончался легендарный комик Джерри Льюис

<span class="label red">Видео</span> В США скончался легендарный комик Джерри Льюис
Джерри Льюис / Фото из открытых источников

Представители артиста до последнего не отменяли его предстоящие съемки

20.08.17 300
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Известный актер Джерри Льюис, один из самых успешных комедиантов Голливуда, скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на NY Daily News.

"Легендарный артист Джерри Льюис мирно скончался сегодня по естественным причинам на 91 году в своем доме в окружении семьи", – говорится в сообщении Las Vegas Review-Journal.

Легенда американского кинематографа давно страдал от различных недугов, среди которых сердечные приступы, воспалительные заболевания легких и хронические боли в спине.

Представители артиста до последнего не отменяли его предстоящие съемки.

У актера были запланированы десятидневные съемки в Канаде, он должен был сыграть главную роль в новом фильме, детали которого до сих пор держатся в секрете.

Его десятилетнее партнерство с Дином Мартином принесло им славу и успех. Они сотрудничали в 16 картинах. Льюис имел самые большие гонорары в Голливуде, славу ему принесли фильмы "Посыльный", "Синдерфелла" и "Чокнутый профессор". Он прославился в 1950-е годы своими комическими номерами на радио и ТВ. Последняя картина с его участием "Макс Роуз" увидела свет в 2013 году.

В 2005 году Льюис получил премию Эмми, а в 2009-м – Оскар.

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