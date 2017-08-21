В Норвегии из университетского музея в городе Берген похитили 400 экспонатов времен викингов. Кража произошла почти две недели назад, но официально о ней заявили только теперь, Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Local.

"Если украденные предметы не вернутся, это, безусловно, будет самым страшным событием в 200-летней истории Норвежского музея", – сказал директор музея.

Воры забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания. Похищенные экспонаты были временно размещены там до планового перемещения в более безопасное место.

"Меры безопасности не были достаточными, мы должны были иметь дополнительные элементы безопасности", – отметил представитель музея.

Большинство украденных экспонатов – это небольшие металлические предметы и ювелирные изделия.

"Они не имеют большой денежной стоимости, а ценность самого металла также очень мала. Однако неизмеримая потеря связана с ценностью предметов культурно-исторического наследия, которая многократно превышает денежную стоимость", – сказал директор.

Некоторые из украденных экспонатов

Фото: Universitetsmuseet i Bergen / NTB scanpix

Напомним, в марте 2017 года из музея Берлина украли 100-килограммовую золотую монету. Воры сделали это при помощи топора и тачки.