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Главная » Общество » Почти 4 млн жителей востока Украины лишены медицинской и гуманитарной помощи, – ВОЗ

Почти 4 млн жителей востока Украины лишены медицинской и гуманитарной помощи, – ВОЗ

Почти 4 млн жителей востока Украины лишены медицинской и гуманитарной помощи, – ВОЗ
Фото: ВОЗ

Там практически иссякли ресурсы в сфере здравоохранения, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования

21.08.17 121
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Почти 4 миллиона жителей востока Украины  лишены адекватной медицинской и гуманитарной помощи. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает УНИАН.

На востоке Украины в сфере здравоохранения практически иссякли ресурсы, стремительно сокращаются масштабы гуманитарного финансирования.

При этом в регионе не утихают боевые действия, больницы и поликлиники нередко оказываются под обстрелами и получают серьезные повреждения. В результате у миллионов жителей восточных областей нет доступа к адекватному медицинскому обслуживанию.

"Миллионы людей в центре Европы остались без медицинской помощи. В сотнях медицинских учреждений нет оборудования и лекарств. Медицинские работники живут в страхе, боясь попасть под артиллерийский обстрел, многие покидают страну", – заявил директор подразделения по инфекционным заболеваниям Европейского бюро ВОЗ Недрет Эмироглу.

По данным ВОЗ, с начала конфликта под обстрел попали 160 медицинских учреждений по обе стороны линии соприкосновения. 130 из них либо частично, либо полностью прекратили работу.

"Руководители более чем 400 больниц сообщают о том, что им катастрофически не хватает лекарств. При этом 3,8 миллиона жителей востока Украины нуждаются в медицинской помощи", – говорится в сообщении.

В ВОЗ призывают международное сообщество принять срочные меры и оказать украинцам необходимую поддержку.

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