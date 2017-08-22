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Сидячий образ жизни повышает риск смерти, - ученые
Фото из открытых источников

Сидячий образ жизни повышает риск смерти, - ученые

Исследователи собрали данные об образе жизни 3141 человека старше 50 лет

22.08.17 53
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Канадские ученые выяснили, что сидячий образ жизни повышает риск смерти, особенно для людей среднего и пожилого возраста. Результаты исследования были опубликованы в журнале Canadian Medical Association Journal, передает Газета.ru.

Исследователи собрали данные об образе жизни 3141 человека старше 50 лет. Активность участников отслеживалась с помощью фитнес-трекеров. Сбор данных проводился в 2003-2004 и 2005-2006 годах, затем ученые наблюдали за участниками до 2011 года или до смерти.

Выяснилось, что среди участников, не соблюдавших рекомендуемые врачами нормы в 2,5 часа умеренной физической активности в неделю, смертность была значительно выше. При этом среди тех, кто уделял физическим нагрузкам достаточно времени, такой выраженной зависимости от образа жизни не было. Результаты сохранялись даже с поправкой на вредные привычки и заболевания.

Исследователи надеются, что эти данные будут использоваться для популяризации здорового образа жизни.

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