В Украине за три года запретили 77 российских каналов

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за последние три года запретил трансляцию 77 российских телеканалов в Украине. Об этом в интервью Апострофу сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джапарова.

"За последние три года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил трансляцию 77 российских каналов в кабельных сетях. А вообще их в Украине – 82. Представляете себе уровень российской экспансии в украинском информационном пространстве? 82 российских телеканала в кабельных сетях! А наших – два или три канала в России. Паритета вообще нет", - подчеркнула она.

Джапарова отметила, что Нацсовет ограничивает трансляцию российских телеканалов только в случае нарушения украинских законов.

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"И когда Нацсовет ограничивает сегодня трансляцию российских телеканалов, исходя из того, что они нарушают украинские законы (например, показывают Крым как часть РФ, что уже является нарушением законодательства Украины и основанием для ограничения трансляции) – это уже не о свободе слова или ее ограничении. Это – о совершенно конкретных вызовах современности", - сообщила Джапарова.

Также она добавила, что в следствии агрессии России Украина утратила контроль над несколькими мощными телевышками, которые сейчас используются оккупантами для трансляции пропагандистских каналов.

"И когда мы говорим о восстановлении вещания – да, абсолютно четко, оккупировали вышки, оккупировали передатчики, оккупировали частоты... Они завели на эти частоты свои российские телеканалы. И это вещание добивает и до подконтрольных нам территорий, потому что в Украине больше нет таких вышек, как на оккупированных территориях. Донецкая вышка – 360 м, луганская – примерно столько же, крымская, которая в Красноперекопске, – 220 м, благодаря ей почти вся Херсонщина покрывается тем пропагандистским сигналом...", - отметила и.о. министра информационной политики.

Напомним, 22 августа в Бахмутовке Луганской области сдали в эксплуатацию новую радиотелевизионную передающую станцию, которая обеспечит трансляцию украинских каналов и радиостанций на временно оккупированной РФ территории региона.