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Главная » Общество » В Украине за три года запретили 77 российских каналов

В Украине за три года запретили 77 российских каналов

В Украине за три года запретили 77 российских каналов
Фото из открытых источников

Сейчас продолжают вещание только 5 телеканалов

22.08.17 48
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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания за последние три года запретил трансляцию 77 российских телеканалов в Украине. Об этом в интервью Апострофу сообщила и.о. министра информационной политики Эмине Джапарова.

"За последние три года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания ограничил трансляцию 77 российских каналов в кабельных сетях. А вообще их в Украине – 82. Представляете себе уровень российской экспансии в украинском информационном пространстве? 82 российских телеканала в кабельных сетях! А наших – два или три канала в России. Паритета вообще нет", - подчеркнула она.

Джапарова отметила, что Нацсовет ограничивает трансляцию российских телеканалов только в случае нарушения украинских законов.

"И когда Нацсовет ограничивает сегодня трансляцию российских телеканалов, исходя из того, что они нарушают украинские законы (например, показывают Крым как часть РФ, что уже является нарушением законодательства Украины и основанием для ограничения трансляции) – это уже не о свободе слова или ее ограничении. Это – о совершенно конкретных вызовах современности", - сообщила Джапарова.

Также она добавила, что в следствии агрессии России Украина утратила контроль над несколькими мощными телевышками, которые сейчас используются оккупантами для трансляции пропагандистских каналов.

"И когда мы говорим о восстановлении вещания – да, абсолютно четко, оккупировали вышки, оккупировали передатчики, оккупировали частоты... Они завели на эти частоты свои российские телеканалы. И это вещание добивает и до подконтрольных нам территорий, потому что в Украине больше нет таких вышек, как на оккупированных территориях. Донецкая вышка – 360 м, луганская – примерно столько же, крымская, которая в Красноперекопске, – 220 м, благодаря ей почти вся Херсонщина покрывается тем пропагандистским сигналом...", - отметила и.о. министра информационной политики.

Напомним, 22 августа в Бахмутовке Луганской области сдали в эксплуатацию новую радиотелевизионную передающую станцию, которая обеспечит трансляцию украинских каналов и радиостанций на временно оккупированной РФ территории региона.

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