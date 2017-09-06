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Главная » Общество » Чего хотят женщины. Как воспитывают девочек в иудейской традиции
Чего хотят женщины. Как воспитывают девочек в иудейской традиции
Хана Азман / Фото: Ярослав Дебелый

Чего хотят женщины. Как воспитывают девочек в иудейской традиции

В чём особенности уклада жизни женщины у ортодоксальных евреев

Маргарита Ормоцадзе - 06.09.17 135
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Безупречный стиль дочери президента США Иванки Трамп в нарядах — это "цниют". В переводе с иврита "цниют" означает скромность. Закрытые руки и плечи, максимально закрытые грудь и шея, берет или шляпка на голове, юбка по колено или ниже, обязательно — колготки. Все эти элементы стиля ортодоксальная иудейка Иванка Трамп вводит в современную моду, стараясь жить в соответствии с правилами и традициями еврейского уклада.

"Если христиане обязаны исполнять 10 заповедей, то иудеи должны придерживаться 613 заповедей"

"Цниют — это скромность в одежде и поведении. Например, женщине недопустимо поднимать голос. Она должна всегда держать себя с достоинством. Дети не заходят к нам в комнату, не постучавшись, они не будят нас на шаббат", — рассказывает Анна Игнашкина, топ-менеджер одного из благотворительных фондов и мать троих детей. Она пришла к религиозному образу жизни после рождения двух младших дочерей. Сразу после рождения обе девочки лежали в роддоме на сохранении.

Дети пошли на поправку, когда им дали еврейские имена — Броха-Симха и Хая-Мушка.

"Как только детям дали еврейские имена, нам позвонили из больницы и сказали, что девочки пошли на поправку. После этого мы решили вести иудейский образ жизни, а мой муж прошёл гиюр, приняв иудейскую веру", — говорит Анна Игнашкина.

Если христиане обязаны исполнять 10 заповедей, то иудеи должны придерживаться 613 заповедей.

"Очень важно помнить, что такое все ограничения, которые у нас есть. Тренер многое запрещает спортсменам, и чем выше уровень спортсмена, тем больше у него запретов. То, что Бог ставит как запреты для евреев, направлено на одну цель — помочь им достигнуть наивысшего духовного уровня", — говорит бизнесмен и ортодоксальный иудей Уриэль Штерн.

Шабат — остров покоя

Если жизнь еврейского мужчины наполнена ритуалами, то еврейская женщина почти не принимает участие в них. Она должна держать "цниют", соблюдать "кашрут" в питании, совершать омовения утром, а после менструальных дней и родов посещать микву, ритуальный бассейн. "Молитва и большинство религиозных обязанностей — на мужчине. Женщина же выполняет утреннее омовение, читает утреннюю молитву, а в остальное время молится по возможности — ведь если у неё маленькие дети и она должна заниматься ими, то оторваться на молитву она не может", — говорит еврейская сваха Ализа-Браха, мать троих детей и ортодоксальная иудейка из Одессы.

Для женщин одни из самых торжественных обязанностей связаны с шабатом, который наступает с появлением первых звёзд в пятницу. Она должна зажигать свечи.

"Когда Ева дала плод Адаму, в мир пришла смерть. И чтобы этот мир освещать, мы зажигаем свечи в память о том, что когда-то случилось и что мир мог быть совсем другим. Мы зажигаем свечи, чтобы осветить этот мир, и это делает женщина, потому что она первая нарушила запрет в райском саду. И отделение халы, и зажигание свечей в шаббат символизируют искупление", — рассказывает Ривка Штерн, супруга Уриэля Штерна.

Каждый шаббат для иудеев — это праздничное время, когда вся семья собирается за столом и время посвящается общению друг с другом. Анна Игнашкина считает, что шаббат — самый долгожданный день в семье, когда семья может побыть вместе. Накрывается стол, зажигается свеча, мужчина читает молитву, а дети поют песню, приглашая в дом ангелов. "Это самая красивая картина в мире, которую можно наблюдать", — говорит Игнашкина.

Искусство быть собой

"В иудаизме женятся не чувствами, а головой — по шидуху, сватовству, когда они с помощью разговора понимают, их это человек или нет"

В современном мире количество тренингов, посвящённых тому, как удачно выйти замуж, как стать более женственной, как раскрыть в себе свою женскую силу, зашкаливает. Одна из причин заключается в то, что люди в спешке дней теряют важное знание — о том, как быть собой, как быть женщиной, как быть мужчиной. В традиционных же культурах эта мудрость хранится тысячелетиями.

Что означает быть еврейской женщиной? Прежде всего это желание и умение быть мамой. Считается, что первая заповедь иудаизма — плодитесь и размножайтесь.

Ребецн Хана Азман, супруга главного раввина Украины и мама одиннадцати детей, объясняет, что еврейский мир строится на семейных идеалах. Даже любимая игра всех маленьких девочек — это игра в дочки-матери. "Женская карьера важна, но она не может быть реализована за счёт семьи и детей. Мой муж пишет в своей книге "Линия Жизни", что весь мир хочет сделать нас эгоистами, потому что это позволяет управлять нашими желаниями. Не мы хотим, а они нас заставляют хотеть. Чтобы заставить нас покупать ненужные вещи, нам нужно объяснить, что это наши желания. Чтобы пробудить в нас желания материального мира, а когда они пробуждены, нам можно продать любую продукцию. Нам говорят, что карьера важнее детей, то есть, важнее самой жизни", — рассказывает Хана Азман.

У Ханы Азман два высших образования — психологическое и педагогическое. "Тот, кому положено сделать карьеру, сделает её. Я рано вышла замуж, и у меня дети рождались один за другим. Поэтому возможности получить полное высшее образование у меня не было. Когда я ждала девятого ребенка, мы решили, что общине нужны школа и садик. Поэтому я пошла получать высшее образование, и сегодня их у меня два. Я учитель, педагог и социальный психолог", — рассказывает ребецн.

Уриэль и Ривка Штерн

Она руководит воспитанием еврейских девочек и девушек в махоне — религиозном институте для женщин. Прежде всего их учат быть мамой и хозяйкой — таинствам, которые часто оказываются потерянными в современном мире. "В наших книгах написано, что для родителей Всевышний выделяет меру испытаний с детьми. Эта мера распределяется или на одного ребёнка, или на десятерых", — говорит Хана Азман. 

В иудейской традиции — старейшей из авраамистических религий — женщина является наиболее защищённой в семье.

Один из видов защиты в иудаизме — это развод, гет, которого нет ни в одной другой религии мира. По словам Ханы Азман, условие, при котором муж может развестись, чётко определено еврейскими мудрецами. В Торе написано, что когда разводятся муж и жена, "плачет жертвенник Всевышнего". "В иудаизме женятся не чувствами, а головой — по шидуху, сватовству, когда они, общаясь, понимают, их это человек или нет, а после свадьбы взращивают любовь, — говорит ребецн Хана Азман. — Поэтому первый год, конфетно-букетный, начинается уже после свадьбы, и каждый старается быть лучше, чем он есть".

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