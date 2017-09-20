Украинский русский. Как языковые истерики делают украинцев слабее

Создатель паблика «Я — значит язык» Лекс Морфеменко — о том, как попытался разбавить однообразный контент Facebook и вдруг обнаружил, что это интересно тысячам юзеров, о месте научпопа в образовании и о правах украинцев на русский язык

В Facebook набирает популярность паблик "Я — значит язык" (ЯЗЯ): страница, где появляются интересные факты о разных языках мира. Её ведёт человек под псевдонимом Лекс Морфеменко. "Некоторым людям, мягко говоря, свойственна предвзятость, а в Facebook это растение вообще распускает бутоны невиданной красоты, — поясняет он причину, по которой сохраняет инкогнито, и добавляет, улыбаясь: — Меня это не тяготит, но хотелось, чтобы о текстах ЯЗЯ судили не по полу, национальности, цвету кожи или гражданской позиции автора. Особенно статус "табула раса" был важен для меня в самом начале. Думаю, мне удалось сберечь честь моей табулы смолоду".

О себе Лекс говорит скупо. Ему тридцать, живёт во Львове, по образованию лингвист, заметки для паблика готовит в одиночку: "Иногда пишу под какую-то знаменательную дату или событие. Но в основном на выходных провожу с самим собой шизофреническую редакционку, на которой определяю посты на неделю. Для этого у меня есть уже более или менее состоявшиеся рубрики – например, #следы_слов (про этимологию), #слова_в_ёмкости (про непереводимые слова), #идиомы_кусок (про фразеологизмы), #грамматная_пятница (про орфографические и грамматические казусы в Сети). И обязательно один большой по меркам Facebook пост про какой-то язык или лингвистическое явление (например, о пунктуации или ономатопее)".

"Государственным языком должен быть только украинский, но отказываться от русского глупо. На нём реально говорит огромное количество наших граждан, на русский язык у нас есть полные права. Надеюсь, что когда-нибудь у меня будет право выбрать в Windows Русский (UA)"

Русский (UA)

Зачем вам такая страница?

— С одной стороны, я дико устал от однообразия контента в Facebook — если не политика со "зрадоперемогой", то шоубиз, если не шоубиз, то котики, если не котики, то афоризмы Джейсона Павловича Хайяма. С другой стороны, старался понять, как работают механизмы SMM в соцсети. К тому же хотелось, чтобы страница была без видеороликов, без инфографики, без красивых авторских фото. Только текст и тематическая картинка. Это был вызов для меня. И, конечно, приятно, когда пост про язык басков и его эргативный строй лайкает больше людей, чем какой-то пятничный пост с "мемасиком".

Не буду лукавить, я пишу то, что нравится мне самому, но и интересы аудитории стараюсь учитывать, потому что писать в стол — не моё. Так что, наверное, это и хобби, и просвещение. О заработке пока не думаю.

Вы сталкивались с неприятием русского языка, при этом, похоже, прекрасно владеете украинским. Почему выбрали русский для своей страницы?

— Да, такой случай был, но он остался в гордом одиночестве и даже повеселил меня. Я готовился к гораздо более сильному потоку странных претензий в онлайне. Что же до офлайна, то надо сказать, что всю сознательную жизнь я живу в Украине, объездил её практически всю вдоль и поперёк, и никогда у меня не было проблем насчёт моего изначального русскоязычия. В целом я билингв и вообще стараюсь отвечать на том языке, на котором ко мне обращаются. А страницу веду на русском, потому что хочу охватить аудиторию и в других странах. Например, у ЯЗЯ достаточно много подписчиков и в Азербайджане, и в Грузии, и даже в далёких от Украины регионах.

Как думаете, языковой вопрос долго будет болезненным для Украины?



— Простите за пафос, но рана слишком свежа и, по сути, продолжает кровоточить. В такой ситуации сложно требовать от людей трезвости суждений, но только отход от эмоций даёт нам шанс обойти грабли, на которых мы жили столько лет. Речь не о том, что надо забыть всё произошедшее за последние годы. Просто вымещение злости на языке — эмоции и часто истерика, а это делает нас слабее и подверженнее атакам идеологических недругов.

Государственным языком однозначно должен быть только украинский, но отказываться от русского глупо. Во-первых, на нём реально говорит огромное количество наших граждан. Во-вторых, на русский язык у нас есть полное право. В конце концов, есть много видов английского или арабского. Почему бы не быть разным видам русского? Надеюсь, что когда-нибудь у меня будет право выбрать в Windows Русский (UA). Это тонкая политика, но её однозначно стоит проводить на уровне государства.

Вообще, лучше учить как можно больше языков, а не выбирать между русским и украинским — исследования психо- и нейролингвистов показали, что соображалка работает у мультилингвов гораздо лучше.

Как из такой же ситуации выходили в других странах?

— Например, в Европе многие языковые проблемы решил ЕС, скажем, на Балканах или в Южном Тироле. Но равняться на них сложно, каждый случай по-своему уникален. Мне кажется, рецепт и прост, и сложен одновременно — ждать и параллельно реформировать образование, науку, медицину и т. д.

Корвалол для пуриста

"В Facebook есть ниша, в которой сидят похожие на меня люди. Они (мы) устали от третьесортного "хохотао" и политического белого шума. Захотелось чего-то иного, и, кажется, они это иное находят в ЯЗЯ"

В статье "Вперёд в прошлое" вы писали: "сплотиться и почувствовать тепло ближнего можно, восстановив единый человеческий праязык". Не слишком ли сложный путь для объединения людей, когда мы в шаге от разрушения языкового барьера: похоже, вскоре в этом подсобит гугл?





— Конкретно эта фраза сказана скорее в шутку, но это мог бы быть вполне действенный способ сплочения, почему нет (улыбается). Впрочем, вы правы, этот путь сложен и маловероятен, да не обидятся на меня компаративисты.

Что касается разрушения языкового барьера, то у меня лично на этот счёт есть большие сомнения. Тот же гугл, конечно, позволяет худо-бедно перевести с корейского на малагасийский фразу "Где здесь туалет?", но перевод разных пар языков, учитывающий не только грамматику и семантику языка, но и его прагматику (грубо говоря, контекст), всё ещё далёк от идеала. Хотя, может, интеллектуального онлайн-переводчика просто держат в тайне от нас.

Что можете сказать о тенденциях изменения языка?

— Язык — это своего рода зеркало экономической, политической и культурной жизни страны. Чем серьёзнее потрясение в этой жизни, тем ярче это отражается на языке. Например, у филолога Гасана Гусейнова есть замечательные работы по политическому языку и тому, как социальные и политические волнения влияли на русский язык в Союзе и после его распада.

Если же говорить не только про лексику, но и про грамматику, можно вспомнить о теории маятниковых изменений — когда грамматика подобно маятнику идёт от простого к усложнённому, затем назад и так далее. Это видно по грамматике английского языка, которая упрощается донельзя, хотя когда-то была на порядок богаче. Но эти изменения, конечно, заметны на длительном отрезке времени.

Что касается универсальных слов, то тут всё просто, хоть пуристы от этакой простоты и пьют корвалол. Английский — это язык технологий и бизнеса, поэтому ваш родной язык не спрашивает вас, можно ли ему заимствовать несколько английских слов. Он просто берёт их и проглатывает. Я не вижу в этом ничего страшного и угрожающего. Как-то встретился мне в Facebook спор ярого пуриста с тем же Гасаном Гусейновым насчёт слова "руфтоп". Пурист возмущался, дескать, как так можно коверкать русский язык, почему бы не писать "крыша". А ведь если задуматься, то "руфтоп" "крышей" не заменишь, поскольку "руфтоп" — это не про шифер, а про нью-йоркское культурное пространство с зеленью, книгами, пледом и горячим какао. Меняется реальность, а с ней меняется язык, это нормально.

По сравнению с возрастом вида человек заговорил не так давно. Понятно, почему он, расселившись по планете, стал говорить на разных языках. Но возможно ли теперь, при наступлении эпохи глобализации, что человечество в конечном счёте вновь придёт к единому языку?



— Это интересный и сложный вопрос, и по-хорошему его надо задавать не мне, а профессиональным исследователям, но я попробую ответить. Мне кажется, что эффективность глобализации сильно преувеличена. Не думаю, что её процессы отразятся на более или менее крупных языках, например, украинском. Конечно, совсем крохотные, увы, умрут, и, конечно, всегда будут актуальны региональные "лингва франка" — языки межэтнического общения.

Думаю, родные языки будут сохраняться, если будет сохраняться субъектность самой общины/страны, которая говорит на том или ином языке. А вот конфликт возможен, если к нам прилетят какие-нибудь гептаподы, как в фильме "Прибытие". Вот это будет совсем другой язык — с отличным синтаксисом, фонетикой и вообще другим восприятием реальности. Надеюсь, до этого светлого времени я не доживу (смеётся).

"Всем хочется играть"

"Задорнов годами унавоживал мозги людям. Через свою квазилингвистику и сатиру он транслировал как минимум идиотские, а то и откровенно фашистские идеи. Думаю, в этой войне на его совести не один литр крови"

Зачем вообще людям нужны знания о языке, его природе и этапах развития? Можете привести пример, как они пригодились вам в жизни?

— Мой пример будет не самым удачным, поскольку это моё хобби, образование и даже (мне повезло) работа, а вот что касается других людей, приведу пример. Безусловно, на первый взгляд, шахтёру из Донецкой области не нужно обладать знаниями в области этимологии или, скажем, сравнительно-исторического языкознания. Зачем ему это? Так же подумают и специалисты-филологи. А, например, Михал Николаич Задорнов вниманием тех же шахтёров не брезговал и годами унавоживал мозги таким вот людям. Он далеко не глуп, поэтому, думаю, делал это намеренно. Через свою квазилингвистику и сатиру он транслировал как минимум идиотские, а то и откровенно фашистские идеи. Пропагандометра ещё не придумали, но думаю, что в этой войне на его совести не один литр крови. Поэтому необходимо через научпоп доносить до самых широких масс основы, например, физики или лингвистики. И если нам кажется, что физика важнее, потому что гравитация нас не простит, если мы выпадем из окна, то нужно поверить, что и язык может нести в себе не меньшую опасность. Не поверим сами, нас заставит поверить суровая реальность. Уже заставляет.

Ваш паблик в Facebook — пример того, что научпоп становится по-настоящему популярным, такого запроса на него я не припомню со времен, когда все выписывали "Технику молодёжи", "Науку и жизнь" и прочие нишевые издания. Почему так происходит и почему именно сейчас?

— Мне самому до сих пор не верится, что менее чем за четыре месяца более 15 тысяч человек подписалось на страницу, где выкладываются "простыни" о цыганском языке или норвежском. Я всё списываю на удачу и случай. А если серьёзно, думаю, что в Facebook есть ниша, в которой сидят похожие на меня люди. Они (мы) устали от третьесортного "хохотао" и политического белого шума. Захотелось чего-то иного, и, кажется, они это иное находят в ЯЗЯ. Похоже, я с ногами влез в эту нишу и вылезать оттуда не собираюсь (смеётся).

Сейчас много говорят о кризисе классического образования. Можно ли в этих условиях использовать научпоп в школах и вузах и не приведёт ли это к несколько поверхностному знанию предмета, ведь научпоп прежде всего развлекает?

— Можно и нужно. Конечно, в качестве вспомогательного элемента, но непременно нужно. Вы правы, научпоп развлекает, и это как раз здорово. Он может быть своеобразным пропуском в мир более серьёзного образования. Если он выполнит только одну функцию "не убить желание детей узнавать новое" — уже хорошо. Потому что системное образование в Украине с этой функцией "успешно" не справляется.

Приведу пример из своей школьной жизни. Я учился в обычной "спальной" школе Киева, где большинство мальчишек не хотели учиться чуть больше, чем совсем. Например, география, история и английский составляли победную тройку с конца в списке любимых предметов. И в то же время почти все с ума сходили по футболу. А что такое футбол? Это команды из других городов, других стран, других культур, разговаривающие на других языках, со своими историями происхождения. Уверен, ребята очень быстро запомнили бы, где находится крупнейший промышленный район Германии Рур, если бы узнали, что оттуда родом "Шальке" и "Боруссия" (Дортмунд). А ещё можно было бы рассказать, почему девиз "Баварии" (Мюнхен) звучит так "не по-немецки" — Mia san mia. Или почему болельщики амстердамского "Аякса" называют себя "евреями". Конечно, учителю пришлось бы сделать над собой усилие и погрузиться в новую тему, но стена отчуждения была бы пробита, а внимание детей завоёвано.

Это индивидуальный, игровой подход, и опыт KhanAcademy или наших BroBots — Brovary IT Hub и Prometheus доказывает, что такой подход работает. Потому что детское берёт в нас верх, и нам всем хочется играть во что-то интересное, а не учить урок, от которого клонит в сон.