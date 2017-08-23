За вступление в ЕС и НАТО проголосовало бы большинство украинцев, - опрос

Большинство украинцев поддержали бы вступление своей страны в ЕС и НАТО при проведении соответствующих референдумов.

Об этом говорится в результатах социологического исследования, которое провел Киевский международный институт социологии.

Если бы провели референдум по вступлению в ЕС, утвердительно проголосовали бы 53% жителей Украины, против - 24%, а остальные – 23% не определились или не принимали бы участие в голосовании.

Также сейчас немного преобладает доля сторонников вступления Украины в НАТО над долей противников.

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В случае референдума о вступлении Украины в НАТО, "за" проголосовали бы 41% опрошенных украинцев, "против" - 32%, остальные 27% не определились, или не стали бы участвовать в таком референдуме.

Как и ранее, идею вступления Украины в НАТО поддерживают преимущественно жители западных и центральных областей; на юге и на востоке страны большинство выступают против.

Напомним, четверть семей в Донбассе поссорились из-за войны, - опрос.