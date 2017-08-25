Итальянский полуабстракционист Умберто Романо в 1937 году закончил картину "Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд". На ней изображен английский колонист Уильям Пинчон в Северной Америке. Рядом с Пинчоном — индеец в традиционной одежде и с перьями в волосах, который смотрит в "айфон". Об этом сообщает meduza.io.

Принять прямоугольную табличку у него в руке за что-то другое не просто. Более того, на картине изображен связанный мужчина, который пытается заглянуть в экран телефона, как будто индеец смотрит на нем что-то очень интересное. Остальные герои произведения Романо на индейца и айфон у него в руке не обращают никакого внимания.

Странный предмет заметил редактор Motherboard Брайан Андерсон, который вычитал об этой картине в статье историка Дэниела Кроуна о Уильяме Пинчоне. Уильям, кстати, был прямым предком знаменитого американского писателя Томаса Пинчона. А Томас Пинчон, в свою очередь, родился в 1937 году – в том же году, когда Романо закончил картину с Уильямом Пинчоном.

Как рассказал позднее сам Кроун, на картине, конечно, не айфон, и даже не андроид, а, вероятнее всего, обычное зеркало. Оно могло быть символом статуса среди коренного населения Северной Америки, которое ценило различные европейские изобретения.

Еще версии: это либо карманный сборник псалмов, которые были распространены в годы жизни Уильяма Пинчона, или лезвие ножа, или какой-либо другой металлический предмет, пригодный для изготовления оружия. На последней версии настаивает доктор Маргарет Бручак, которая специализируется на истории коренного населения Америки в университете Пенсильвании. Она отмечает, что многие предметы на картине изображены неверно, как будто художник в действительности никогда их не видел.

"Мистер Пинчон и поселение Спрингфилд"

Фото: postalmuseum.si.edu