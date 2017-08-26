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Главная » Общество » Видео Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной

Видео Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной

<span class="label red">Видео</span> Живущая на рекордной глубине рыба оказалась очаровательной
Фото: YouTube

Симпатичный морской слизень живет в Марианской впадине

26.08.17 91
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Японским ученым удалось впервые заснять на видео рыбу, живущую на рекордной глубине. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Medialeaks.

Рыба называется "морской слизень", правда, выглядит она не очень соответствующе своему названию.

Многие пользователи даже решили, что эта рыба довольно милая, но все меняется, как только ее поднимают на поверхность.

Никому из сородичей морского слизня, обитающих на глубине 8 178 метров и глубже, еще ни разу не удавалось попасть в объектив камеры.

Исследователи погрузили в пучину океана огромный аппарат с камерами и приманкой из макрели, на которую и клюнули обитатели Марианской впадины.

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