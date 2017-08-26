Сегодня в Украине отмечают День авиации

В Украине сегодня отмечают День авиации. Работников отрасли поздравил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
"Искренне поздравляю украинских авиаторов с профессиональным праздником. Благодаря вам на украинских крыльях летает весь мир, а Украина носит гордое звание авиационной державы", - подчеркнул президент.
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Он пожелал работникам авиационной отрасли благополучия, счастья и безоблачного неба над головой.
В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что авиационная и авиастроительная отрасли являются гордостью отечественной промышленности, а изобретения украинцев - от первых моделей Игоря Сикорского до современных самолетов-гигантов "Руслан" и "Мрия" - являются отдельным знаковым фондом мирового наследия авиастроения.
"Развитие авиационной отрасли является одной из приоритетных задач, которые перед собой ставит правительство, ведь это не только рост авиастроительного производства, но и наращивание транспортного потенциала и привлечения внешних инвестиций. Украинская авиация - это визитная карточка нашего государства на глобальном рынке, наша гордость и национальное достояние", - подытожил Гройсман.
Напомним, День авиации Украины отмечается ежегодно в последнюю субботу августа.