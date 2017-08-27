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Главная » Общество » Фото На Херсонщине сделали арбузно-дынный герб Украины
<span class="label red">Фото</span> На Херсонщине сделали арбузно-дынный герб Украины
Фото из открытых источников

Фото На Херсонщине сделали арбузно-дынный герб Украины

Ягоды бесплатно предоставили местные аграрии

27.08.17 35
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В Олешках Херсонской области на площади перед зданием райгосадминистрации выложили герб Украины из арбузов и дынь. Об этом сообщает местное издание Гривна.

По словам главы Олешковской РГА Елены Кравченко-Скалозуб, этот трезубец из арбузов и дынь является первым таким в Украине.

"Раньше такой рекорд в Украине никогда никем не устанавливался", - заверила она.

Ягоды для этого трезубца бесплатно предоставили организаторам ярмарки аграрии Виноградовской территориальной громады Олешковского района.

Фото: facebook.com/sergij.nikitenko

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