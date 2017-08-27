В Олешках Херсонской области на площади перед зданием райгосадминистрации выложили герб Украины из арбузов и дынь. Об этом сообщает местное издание Гривна.
По словам главы Олешковской РГА Елены Кравченко-Скалозуб, этот трезубец из арбузов и дынь является первым таким в Украине.
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"Раньше такой рекорд в Украине никогда никем не устанавливался", - заверила она.
Ягоды для этого трезубца бесплатно предоставили организаторам ярмарки аграрии Виноградовской территориальной громады Олешковского района.
Фото: facebook.com/sergij.nikitenko