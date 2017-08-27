В результате многочисленных конфликтов и правонарушений трех граждан доставили в Приморский отдел полиции

Активисты организации "Щит народного контроля" в ходе митинга против проституции перекрыли движение на Таможенной площади.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"В Одессе представители одной из общественных организаций организовали несанкционированную акцию и перекрыли движение автотранспорта на Таможенной площади. Их незаконные действия привели к осложнению движения автотранспорта и спровоцировали конфликты с водителями", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организаторов борделей во Львове и Харькове осудили на условный срок

Для обеспечения общественного порядка, недопущения силового решения конфликта и организации альтернативного движения автотранспорта на место происшествия прибыли полицейские, благодаря вмешательству которых конфликты были урегулированы.

В результате многочисленных конфликтов и правонарушений трех граждан доставили в Приморский отдел полиции.

Напомним, Киев лишился сети борделей.