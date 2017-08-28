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Главная » Общество » В Украине стали больше кремировать

В Украине стали больше кремировать

В Украине стали больше кремировать
Иллюстративное фото

Из 29 кладбищ Киева только одно открыто для похорон

28.08.17 20
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За последние четыре года в Украине резко выросло количество кремаций.

Во многом это связано с дороговизной традиционных захоронений на кладбищах

Об этом сообщает Realist.

В прошлом году по сравнению с 2015 годом количество кремаций стало больше на 1183. 

В начале 2017 года в департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА заявляли, что из 29 кладбищ Киева только одно (Северное) открыто для похорон. На остальных остались так называемые "семейные места".

Кроме этого, тарифы на комплекс самых скромных похорон начинаются от 6 тысяч гривен. Сюда входит сумма за простейший гроб, оббитый тканью, постель, подушку, покрывало белое или церковное, крест на могилу, траурный венок, перевозку тела в морг, бригаду для транспортировки гроба (4 человека), катафалк, копку могилы на кладбище.

В то же время кремация "Пакет эконом" обойдется в 4 тысячи гривен вместе с урной для праха, цена на которую начинается от 600 гривен.

Напомним, на кладбище в Словении появился первый в мире цифровой памятник.

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