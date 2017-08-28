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Главная » Общество » В Киеве нет ни одного специализированного места для инвалидов-колясочников

В Киеве нет ни одного специализированного места для инвалидов-колясочников

В Киеве нет ни одного специализированного места для инвалидов-колясочников
Фото: Анна Хивренко

Столица мало приспособлена для жизни инвалидов

28.08.17 65
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В выходные столичный Жуков остров вновь принял инвалидов-колясочников на девятый ежегодный открытый чемпионат по спортивной рыбной ловле.

К людям с бытовыми травмами, усадившими их на "колесо", теперь начали присоединяться бывшие воины АТО.

При этом все они практически в один голос говорят, что среди их знакомых, в силу разных причин попавших в подобное положение, есть немало людей, которые лишь несколько раз в году выходят из дому. Причина проста – в Киеве (да и не только), практически отсутствуют места для мало-мальского комфортного передвижения "колясочников", не говоря уже о специально оборудованных местах отдыха для них.

Вместе с тем именно Жуков остров для них вот уже девять лет становится отдушиной. Александр Пустовойт - постоянный организатор мероприятия, которое называется "Остров надежды", говорит, что с каждым годом чемпионат расширяет масштабы.

Но вопрос, когда же столичные власти сделают так, чтобы на весь Киев появилось хотя бы одно первое специализированное место, отвечающее потребностям инвалидов-колясочников, остается по-прежнему отрытым.

Напомним, в Украине увеличили штраф за парковку на местах для инвалидов.

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