На выходных известный рэпер Эминем во время выступления на фестивале в Великобритании в городе Глазго высказал совет отношение о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Entertainment Weekly.
Во время фестиваля Reading Festival 2017 репер Эминем не удержался от обсуждения политики, хотя и заявил, что не хочет быть "политичным и все в этом роде".
"Я не хочу вызывать какие-либо разногласия, так что не буду говорить никаких имен. Но эта скотина Дональд Трамп! Терпеть его не могу!", – сказал Эминем со сцены.
После этого рэпер попросил толпу кричать "Трамп", когда он со сцены говорил нецензхурное слово.
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Эминем добавил, что Трамп заведет страну в кризис.
Напомним, Эминем не в первый раз критикует Дональда Трампа. Впервые он это сделал еще до выборов в ноябре прошлого года, назвав его "loose cannon" (человеком, чье поведение абсолютно непредсказуемо и может причинить проблемы другим людям).