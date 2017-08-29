На выходных известный рэпер Эминем во время выступления на фестивале в Великобритании в городе Глазго высказал совет отношение о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Entertainment Weekly.

Во время фестиваля Reading Festival 2017 репер Эминем не удержался от обсуждения политики, хотя и заявил, что не хочет быть "политичным и все в этом роде".

"Я не хочу вызывать какие-либо разногласия, так что не буду говорить никаких имен. Но эта скотина Дональд Трамп! Терпеть его не могу!", – сказал Эминем со сцены.

После этого рэпер попросил толпу кричать "Трамп", когда он со сцены говорил нецензхурное слово.

Эминем добавил, что Трамп заведет страну в кризис.

Напомним, Эминем не в первый раз критикует Дональда Трампа. Впервые он это сделал еще до выборов в ноябре прошлого года, назвав его "loose cannon" (человеком, чье поведение абсолютно непредсказуемо и может причинить проблемы другим людям).