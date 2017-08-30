В испанском городке Матаэльпино вблизи Мадрида во время альтернативной корриды, в которой быка заменял 300-килограммовый резиновый шар, серьезно пострадали два человека. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.
Один мужчина получил серьезную травму после того, как был прижат к металлическому барьеру, в который врезался гигантский резиновый шар, "преследовавший" бегунов. Пострадавший остается в коме.
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Еще один человек попал в больницу с тремя сломанными ребрами и сотрясением мозга.
Мэр Матаэльпино, чью идею замены быков разрисованными шарами семь лет назад переняли и другие испанские города, сказал, что городской совет пересмотрит свои протоколы безопасности до начала "корриды" в следующем году.
- Los progresistas de Mataelpino no queremos toros en los encierros— José Luis Lorido (@LordIgor) 29 августа 2017 г.
- Y si ponemos una bola de 100 kg?
- Q sea mejor de 300. Q puede pasar? pic.twitter.com/26Zq2ixXPk
Ball run at Mataelpino, aka #boloencierro, far better than the bull run!
Thank@itdoesnttrue for the video
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