В Евросоюзе предложили создать группу экспертов для борьбы с фейковыми новостями

В нее могут войти исследователи, представители средств массовой информации и институтов

Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль хочет попросить совета у граждан и компаний о том, как бороться с фейковыми новостями. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на EUobserver.

Габриэль предложит провести публичные консультации, а затем создать экспертную группу высокого уровня.

"Очень важно работать вместе: исследователи, средства массовой информации и институты. Следующие два-три месяца будут решающими", – сказала Габриэль.

Напомним, офис высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини еженедельно готовит обзор под названием DisinfoReview, в котором опровергаются мифы российской пропаганды.