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Главная » Общество » В Украине уравняют права отца и матери на ребенка при разводе

В Украине уравняют права отца и матери на ребенка при разводе

В Украине уравняют права отца и матери на ребенка при разводе
Фото: depo.ua

Приоритетом при распределении родительских обязанностей должны стать интересы ребенка

30.08.17 122
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Европейский суд обязал Украину ввести новые правила распределения родительских обязанностей над несовершеннолетними при разводах. Об этом сообщает ТСН

При разводах украинские суды должны уравнять в праве опеки отца и мать. Новые правила вступят в силу 1 октября.

До сих пор суд в основном становился на сторону матери, которая имела больше прав на то, чтобы ребенок остался с ней. В Высшем специализированном суде говорят, что оспаривать европейские рекомендации не будут, поэтому украинцам следует готовиться к новациям в этой отрасли права.

По новым правилам, при принятии решения относительно опеки над ребенком суд должен исходить из изначальной презумпции равенства отца и матери в правах и учитывать их материальное и психологическое состояние. Приоритетом при этом должны стать интересы ребенка. Ответственность об определение лучших условий жизни для ребенка переведут на органы опеки.

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