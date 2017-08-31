Около 22 тысяч человек приняли участие в ежегодных помидорных боях фестиваля La Tomatina в испанском городе Буньоль, во время которых было использовано 160 тонн томатов. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

Испанские помидорные бои состоялись уже в 72-й раз.

Организаторы фестиваля La Tomatina, который классифицируется в Испании как представляющий международный туристический интерес, потратили 36 тыс. евро на покупку помидоров из 140 тыс. евро общего бюджета фестиваля.

Около 65% участников фестиваля были иностранцами практически со всей Европы, из Соединенных Штатов, Японии, Индии, Австралии, Южной Африки, Аргентины, Бразилии, Колумбии и еще более экзотических мест, таких как остров Гуам.

Учитывая недавний теракт в Барселоне, безопасность на фестивале обеспечивали 700 человек.

Ла Томатина (исп. La Tomatina) – ежегодный фестиваль, который проходит в последнюю среду августа в испанском городе Буньоль (Валенсия). Во время праздника участники бросают друг в друга помидорами.