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Главная » Общество » Чернокожую модель-трансгендера уволили из L'Oreal за расизм

Чернокожую модель-трансгендера уволили из L'Oreal за расизм

Чернокожую модель-трансгендера уволили из L'Oreal за расизм
Монро Бергдорф / Фото: WENN LTD/ALAMY STOCK PHOTO

Монро Бергдорф написала в Facebook, что "все белые расисты"

03.09.17 236
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Французская косметическая компания L'Oreal расторгла контракт со своей первой трансгендерной моделью, чернокожей Монро Бергдорф, после того как та опубликовала в интернете расистские высказывания. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Монро Бергдорф написала в Facebook, что "все белые расисты".

Руководство L'Oreal заявило, что подобные комментарии расходятся с ценностями компании и партнерство с манекенщицей прекращено.

Уже после этого Бергдорф написала в соцсетях: "Только знайте, что, порывая со мной, вы лишь подтверждаете: все, что я сказала, – правда".

Когда Монро Бергдорф была отобрана в числе моделей для участия в проводимой L'Oreal кампании #allworthit ("все этого достойны"), ее назвали лицом современного этнокультурного многообразия.

Однако вскоре после этого 29-летняя модель и диджей из Лондона написала в сети: "Честно, у меня больше нет сил говорить о расистском насилии со стороны белых людей. Да, ВСЕХ белых людей. Поскольку большинство из вас даже не осознает, что все ваше существование, привилегии и успех как расы построен на спинах, крови и гибели цветных людей. Все ваше существование пропитано расизмом".

К настоящему моменту этот комментарий удален.

Бергдорф утверждает, что сделала скандальное заявление в ответ на события в Шарлоттсвилле, где демонстранты с нацистскими флагами вступили в столкновения с участниками антирасистской демонстрации и где в результате этого погибла женщина.

1 сентября модель постаралась прояснить свою позицию: "Когда я написала, что "все белые люди расисты", я имела в виду тот факт, что все западное общество в целом - это система, основанная на верховенстве белых; она сконструирована таким образом, чтобы давать привилегии белым, отдавать им приоритет и защищать их - прежде, чем представителей любой другой расы".

"Сами не осознавая того, белые люди растут расистами с рождения. Это не что-то генетическое. Никто не рождается расистом", – сообщила модель.

Люди, выступившие в поддержку Бергдорф, запустили хэштег #boycottLOreal, призывая бойкотировать продукцию этой косметической компании.

Однако в своем официальном заявлении компания отмечает: "L'Oreal поддерживает разнообразие и толерантность по отношению ко всем людям, вне зависимости от их расы, происхождения, пола или религии. Промокампания L'Oreal Paris True Match как раз выражает эти ценности, и мы гордимся разнообразием представляющих ее моделей".

"Мы полагаем, что недавние высказывания Монро Бергдорф не сочетаются с этими ценностями, и, соответственно, мы приняли решение завершить сотрудничество с ней", – говорится в заявлении косметического гиганта.

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