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<span class="label red">Видео</span> Через миллион лет в нашей системе появится еще одна звезда
Спутник Gaja / Фото из открытых источников

Видео Через миллион лет в нашей системе появится еще одна звезда

В прошлый раз визит звезды привел к уничтожению динозавров

03.09.17 847
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Благодаря спутнику ESA Gaja, астрономы выяснили, что через 1,3 миллиона лет в Солнечную систему заглянет космический гость — карликовая звезда Глизе 710. Об этом сообщает Популярная механика.

В прошлый раз визит звезды привел к уничтожению динозавров – чего ждать человечеству на этот раз?

В настоящий момент Солнце – достаточно изолированная от своих родственников звезда. Ближайшей звездой к нашей системе является Альфа Центавра, которая находится в четырех световых годах. В масштабах космоса это ничтожное расстояние, но для нас оно до сих пор остается фантастически огромным и непреодолимым. Однако спустя 1,3 миллиона лет все изменится. Исследования спутника Gaia, запущенного Европейским космическим агентством, показывают, что звезда по имени Глизе (Gliese) 710 однажды заглянет в Солнечную систему на огонек.

Глизе 710 примерно на 60% массивнее Солнца. Излишне тесного соседства ожидать не стоит: скорее всего, звезда задержится в облаке Оорта — скоплении ледяной пыли и обломков космических тел на внешнем крае системы. Расстояние от Солнца до Глизе составит 90 световых дней, что эквивалентно 2,25 триллионам километров и 16 000 дистанциям от Земли до Солнца. Казалось бы, огромные цифры, но этого будет достаточно, чтобы звезда повлияла на нашу систему. Сама она будет сиять в три раза ярче Марса, а ее гравитация будет притягивать в нашу систему кометы и крупные космические тела, что увеличит вероятность их столкновения с Землей.

Это далеко не единственный межзвездный сосед, о котором придется беспокоиться нашим далеким потомкам. Gaia, запущенный в 2013 году, измерил позиционирование и траектории движения миллионов звезд. Благодаря этим данным мы теперь знаем, что из 300 000 звезд 16 пройдут в пределах 60 триллионов километров от Солнца — это дистанция, достаточная для того, чтобы звезда оказала влияние на нашу систему. А с учетом того, что зонду еще предстоит большая исследовательская работа, в будущем это число может лишь увеличиться.

Солнце далеко не всегда было одиноко. Каких-то 70 000 лет назад, когда по Земле уже бродили первые люди, в облако Оорта заглянула карликовая звезда. Некоторые ученые полагают, что именно она виновна в глобальных космических происшествиях, одно из которых закончило эру динозавров. Правда, к тому времени, как к нам в гости пожалует очередное светило, мы уже будем к этому готовы.

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