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Главная » Общество » Сегодня день памяти Василия Стуса

Сегодня день памяти Василия Стуса

Сегодня день памяти Василия Стуса
Василий Стус / Фото из открытых источников

Самая лучшая дань памяти поэту - чтение его произведений

04.09.17 41
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Украина отмечает день памяти Василия Стуса (1938-1985), украинского поэта, переводчика, литературоведа и правозащитника.

Родился Василий Стус в крестьянской семье на Виннитчине, но детство и юность поэта прошли в Донецкой области - крае, который дал нам Ивана Светличного, Ивана Дзюбу, Василия Голобородько, Николая Руденко, Алексея Тихого.

Учился в Донецком педагогическом институте (ныне Донецкий университет), немного учительствовал на Кировоградщине, потом - армия, напоминает "Укринформ".

Во время учебы и службы начал писать стихи. Его первые публикации появились в 1959 году в "Литературной Украине". Напутственное слово к ним написал Андрей Малышко.

Осенью 1963 года поступил в аспирантуру Института литературы им. Т. Шевченко Академии наук УССР. В сентябре 1965 года во время премьеры фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков" в кинотеатре "Украина" в Киеве принял участие в акции протеста.

Стус вместе с Иваном Дзюбой, Вячеславом Чорноволом, Юрием Бадзьо призвал партийных руководителей и киевлян осудить аресты украинской интеллигенции, что стало первым общественным политическим протестом в Советском Союзе в послевоенное время. За участие в этой акции его отчислили из аспирантуры, за ним начало следить КГБ.

Несмотря на положительные рецензии на его стихи, ни первый ("Круговерть"), ни второй ("Зимние деревья") сборники его поэзий так и не были напечатаны.

В январе 1972 года его впервые арестовали. В течение почти 9 месяцев поэт находился в следственном изоляторе. Наказание отбывал в мордовских и магаданских лагерях.

Большинство стихотворений, написанных Стусом в лагере, изымались и уничтожались, лишь некоторые попали на волю в письмах к жене.

После возвращения осенью 1979 года в Киев он присоединился к Хельсинской правозащитной организации. Несмотря на то, что его здоровье было подорвано, Стус зарабатывал на жизнь, работая рабочим на заводе: сначала формовщиком II-го разряда литейного цеха на заводе им. Парижской коммуны, а затем в цехе № 5 промышленного объединения "Укробувьпром" фабрики обуви "Спорт".

В мае 1980-го был вновь арестован, признан особо опасным рецидивистом и в сентябре осужден на 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки. Наказание отбывал в лагере особо строгого режима ВС 389/36 в с. Кучино Чусовского района Пермской области.

В знак протеста против жестокого обращения лагерной администрации с политзаключенными он несколько раз объявлял голодовку.

В январе 1983 года за передачу на волю тетради со стихами на целый год был брошен в камеру-одиночку. 28 августа 1985 Стуса отправили в карцер за то, что читая книгу в камере он облокотился на нары. В знак протеста он объявил бессрочную сухую голодовку.

Погиб в ночь с 3 на 4 сентября в карцере. Официальная версия смерти поэта - остановка сердца.

Василий Стус был похоронен сначала на лагерном кладбище, и только в 1989 году вместе с собратьями - Юрием Литвином и Алексеем Тихим - был перезахоронен на Байковом кладбище в Киеве.

В последнее время на передний план выходит прежде всего героическая биография Стуса и его национальное подвижничество (он и действительно был "человеком нравственного абсолюта", как отмечает Иван Дзюба), но не стоит забывать, что Стус - прежде всего поэт. И к тому же, поэт высочайшего класса. Поэт европейский, ни на кого не похожий, очень глубокий и самобытный. А самая лучшая дань памяти поэту - это чтение его произведений. Или их слушание - стихи Стуса прекрасно исполняет актриса Галина Стефанова.

Напомним, весной в Варшаве появился сквер имени Василия Стуса.

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