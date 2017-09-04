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Главная » Общество » В Кембридже и Лондоне бастуют сотрудники McDonald's

В Кембридже и Лондоне бастуют сотрудники McDonald's

В Кембридже и Лондоне бастуют сотрудники McDonald's
Фото из открытых источников

Это происходит впервые в истории фастфуда на британских островах

04.09.17 148
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Первая в истории McDonald's в Великобритании забастовка проходит в Кембридже и лондонском районе Крейфорд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профсоюз работников хлебопекарен Bakers Food and Allied Workers Union.

McDonald's работает в стране с 1974 года. Предполагается, что в акции примут участие около 40 человек. Сотрудники ресторанов недовольны тем, что их вынуждают подписывать контракты, где не указано точное количество рабочих часов, что означает ненормированный рабочий день, отсутствие учета сверхурочных и возможность работодателя вызывать на работу по собственному усмотрению в любое время – или же не вызывать вообще. Кроме этого работники настаивают на минимальной заработной плате хотя бы в 10 фунтов стерлингов в час.

"Слишком долго сотрудники ресторанов сетей быстрого питания, таких как McDonald's, были вынуждены идти на плохие условия работы, сокращение рабочих часов и даже травлю на работе – многие считают это наказанием за присоединение к нашему союзу", — сказано в заявлении организации.

В Кембридже утром уже прошел довольно многочисленный пикет. Ожидается, что соответствующая акция пройдет и в Крейфорде. Затем участники акции встретятся в Лондоне.

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