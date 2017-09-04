Киберконкуренция может привести к третьей мировой войне, – Маск

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что конкуренция в области искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны. Об этом Маск написал в своем Twitter.
Таким образом Маск отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лидер в области искусственного интеллекта станет "властелином мира".
"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной третьей мировой войны", - написал Маск.
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China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.— Elon Musk (@elonmusk) 4 сентября 2017 г.
Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил, будто искусственный интеллект представляет большую угрозу для человечества, чем война с обладающей ядерным оружием Северной Кореей.