Киберконкуренция может привести к третьей мировой войне, – Маск

Так Маск отреагировал на заявление президента РФ о том, что лидер в области искусственного интеллекта станет "властелином мира"

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что конкуренция в области искусственного интеллекта может стать причиной начала Третьей мировой войны. Об этом Маск написал в своем Twitter.

Таким образом Маск отреагировал на заявление президента РФ Владимира Путина о том, что лидер в области искусственного интеллекта станет "властелином мира".

"Китай, Россия, скоро все страны станут сильными в компьютерных науках. Конкуренция между странами в области искусственного интеллекта, вероятно, станет причиной третьей мировой войны", - написал Маск.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo. — Elon Musk (@elonmusk) 4 сентября 2017 г.

Ранее сообщалось, что Илон Маск заявил, будто искусственный интеллект представляет большую угрозу для человечества, чем война с обладающей ядерным оружием Северной Кореей.