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Главная » Общество » Украина заняла 90 место в рейтинге благотворительности

Украина заняла 90 место в рейтинге благотворительности

Украина заняла 90 место в рейтинге благотворительности
Фото из открытых источников

На первом месте - Мьянма

05.09.17 8
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В мировом рейтинге благотворительности World Giving Index 2017 Украина заняла 90 место из 139. Об этом свидетельствуют данные международного благотворительного фонда Charities Aid Foundation, передает 112 Украина.

На благотворительность жертвуют средства 29% украинцев.

Четвертый год подряд рейтинг возглавила Мьянма. По данным исследователей, пожертвования делает 91% населения страны. В основном в стране жертвуют деньги монахам. 

Второе место в рейтинге благотворительности заняла Индонезия, а третье - Кения.

В десятку лидеров также вошли Новая Зеландия, США, Австралия, Канада, Ирландия, Объединенные Арабские Эмираты и Нидерланды.

Россия занимает 124 строчку в рейтинге, а последнюю - Йемен.

В рейтинге World Giving Index 2017 проанализированы показатели прошлого года, было опрошено 146 тыс. человек в 139 странах.

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