Госкино просит 2 миллиарда на сериалы

Государственное агентство Украины по вопросам кино обратилось к правительству с просьбой заложить в проект государственного бюджета на 2018 год 2 млрд грн на поддержку кинематографии.

Об этом председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко сказал на пресс-конференции во вторник, сообщает "Укринформ".

"С самого начала Госкино, которое подает цифры в госбюджет, попросило около 2 млрд грн вместо 500 млн в поддержку кинематографии. Из них около 700 млн - на питчинги, на проведение конкурсов кинофильмов, 500 млн - и это впервые - на производство сериалов. И это правильный шаг, потому что сериалы фактически доходят до большего количества зрителей, они не принимают участие в международных кинофестивалях, но посредством сериалов можно доносить разнообразные правильные идеи, обращать внимание на проблемы, которые существуют в обществе. И около 700 млн грн - на рибейты, на другие нужды", - сказал Артеменко.

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Правда, он выразил мнение, что правительство вряд ли выделит такую сумму. Глава Нацсовета подчеркнул, что уже в этом году значительно увеличено финансирование кинематографии, в частности, если ранее речь шла о сумме в 200-250 млн грн, то в этом году выделено 500 млн грн.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник заверил, что правительство вовремя внесет проект госбюджета- 2018 в Верховную Раду. Ранее он неоднократно заявлял, что финансирование украинского кинематографа в 2018 году будет достаточным.