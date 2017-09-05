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Главная » Общество » Гриневич: Самый конфликтный вопрос образовательной реформы – языковой

Гриневич: Самый конфликтный вопрос образовательной реформы – языковой

Гриневич: Самый конфликтный вопрос образовательной реформы – языковой
Лилия Гриневич / Фото: УНИАН

Консенсус найден

05.09.17 57
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Министр науки и образования Лилия Гриневич называет статью о языке учебного процесса в школах наиболее конфликтной в законопроекте о реформировании системы образования.

Об этом она сказала журналистам в парламенте, передает "Укринформ".

"Статья о языках была наиболее конфликтной", - отметила Гриневич.

При этом она сообщила, что удалось найти консенсусный вариант, который обеспечил бы предусмотренное Конституцией право нацменьшинств на обучение на родном языке и в то же время дал бы им возможность овладения украинской речью.

По ее словам, во время рассмотрения и обсуждения законопроекта будет озвучена поправка, которая определяет, каким образом должно осуществляться обучение в школах для нацменьшинств.

"Она касается того, что на каждом уровне среднего образования должно увеличиваться количество предметов, преподаваемых на украинском языке", - сказала Гриневич.

Наиболее актуально, по ее словам, это положение для венгерского меньшинства. Предполагается, что сначала дети будут изучать предметы на своем родном языке, в 5-9 классах будет вводиться несколько предметов на украинском языке преподавания, а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке.

В школах исключительно с русским языком преподавания также будут действовать, в случае принятия реформы, соответствующие нормы.

Напомним, министр образования и науки Лилия Гриневич выступает за поэтапное повышение минимальной зарплаты учителя до четырех прожиточных минимумов до 2025 года.

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