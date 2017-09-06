Украинцы в прошлом году купили книг на $112 миллионов

Украинцы в 2016 году купили книг примерно на 112 миллионов долларов. По сравнению с 2015-м сумма увеличилась на 2-2,5 миллиона долларов.

Об этом заявил в среду президент Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей Александр Афонин в Киеве во время пресс-конференции организаторов и участников 24 Форума издателей во Львове, сообщает "Укринформ".

"По сравнению с 2015 годом ситуация изменилась не очень сильно на книжном рынке в деньгах. Это в пределах 110-112 миллионов долларов. Рост по сравнению с 2015 годом – на 2-2,5 миллиона долларов", - сказал Афонин.

Он добавил, что, например, в Германии за 2016 год купили книг на 9,2 миллиарда евро.

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Он отметил, что в Украине больше всего покупают детскую художественную литературу и растет спрос на жанр non-fiction.

Другой участник пресс-конференции, организатор Форума издателей во Львове Александра Коваль сообщила, что во Львове 13-17 сентября состоится форум, где планируется провести почти 900 событий и будут присутствовать практически все действующие книгоиздатели Украины.

Как сообщал "Фокус", самым высокооплачиваемым писателем в мире вновь стала Роулинг.